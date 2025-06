In queste settimane si sta già preparando la prossima edizione di Uomini e Donne e secondo una recente indiscrezione emersa in rete sembrerebbe che Gianni Sperti potrebbe essere il nuovo tronista del dating show.

Gianni Sperti tronista di Uomini e Donne?

Mancano più di due mesi alla partenza della nuova edizione di Uomini e Donne, tuttavia in queste settimane la grande macchina del dating show si è già messa in movimento. Gli autori infatti sono già alla ricerca dei prossimi tronisti e dei nuovi protagonisti del Trono Over e di certo potrebbero non mancare grossi colpi di scena. Solo nelle ultime ore infatti in rete si è sparsa una voce di corridoio che ha già attirato l’attenzione del web e che sta facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere il portale DiLei, sembrerebbe che il prossimo tronista di Uomini e Donne potrebbe essere nientemeno che Gianni Sperti. Il celebre e amato opinionista infatti potrebbe mettersi alla ricerca della potenziale anima gemella, proprio come accaduto negli ultimi mesi alla collega Tina Cipollari, che con il suo trono ha fatto divertire tutto il pubblico di Canale 5. Naturalmente al momento si tratta soltanto di rumor e non è chiaro se realmente Sperti deciderà di mettersi alla prova con questa esperienza. Solo lo scorso anno del resto Gianni, al magazine del dating show, aveva rivelato che non avrebbe mai preso parte al programma in qualità di tronista e in merito aveva spiegato:

“Non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro. Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe”.

Attualmente dunque vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con le pinze, in attesa di news ufficiali da parte della produzione di Uomini e Donne o dello stesso Gianni Sperti.