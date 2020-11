Ecco le foto di Selvaggia Roma prima e dopo i ritocchi estetici: ecco com’era ai tempi di Temptation Island e com’è invece oggi

Come sappiamo ad arrivare al Grande Fratello Vip 5 come nuova concorrente è stata Selvaggia Roma. La verace blogger ha già avuto modo di affrontare Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, col quale in passato si è scambiata alcuni baci. Tuttavia in molti sul web hanno fatto caso al notevole cambio estetico della blogger rispetto a qualche anno fa. Ai tempi della partecipazione a Temptation Island infatti Selvaggia non si era ancora sottoposta ad alcuni interventi, e appariva dunque con un altro aspetto. Ma quali cambiamenti ha apportato la blogger?

Prima di tutto Selvaggia Roma si è rifatta il seno, e come se non bastasse successivamente ha ritoccato anche le labbra, grazie ad alcune sedute di filler. Quest’ultimo è stato utilizzato anche sulle guance, che ad oggi appaiono più solide. La Roma infine si è rifatta anche il naso. Selvaggia ha anche un fisico allenato e scolpito, tuttavia questo è solo il frutto di un duro allenamento quotidiano. In merito al suo aspetto fisico qualche tempo fa l’influencer, come riporta Gossip e Tv, ha affermato:

“Non sono né di plastica né stra rifatta. Prima mi avete visto sotto effetto degli steroidi, posso dire che non ero io grazie a persone dementi che ti fanno cambiare e credere chissà cosa. Solo dopo ho iniziato a capire e sapere, prima non ne avevo la più pallida idea. Mi hanno indotto nel mondo degli anabolizzanti, rovinandomi. Sono sempre stata così in realtà. Ho riempito una piccolissima parte di labbra e zigomi, anche se ho sempre avuto le guanciotte anche prima di entrare nel programma, ho tolto la gobba al naso e rifatto il seno, ero diventata una tavola”.

Ma scopriamo le foto prima e dopo di Selvaggia Roma. Ecco com’era la blogger ai tempi di Temptation Island e com’è invece oggi:

Come si relazionerà Selvaggia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.