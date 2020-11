1 GF Vip: Selvaggia Roma negativa al tampone, si dice pronta a fare il suo ingresso nel reality show prossimamente

Finalmente il peggio è passato e Selvaggia Roma può tornare a sorridere! L’esito del tampone è negativo a distanza di giorni, dopo essere risultata positiva al Covid-19, ad un passo dal suo ingresso nella Casa del GF Vip. A dare il lieto annuncio è stata lei stessa su Instagram:

«Negativa – Covid 0, Selvaggia 1000» – ha fatto sapere Selvaggia Roma. Questo dunque fa tirare un sospiro di sollievo non solo a lei, selezionata tra i vip pronti ad aggiungersi al resto del cast, ma anche allo stesso Alfonso Signorini, felice di poterla accogliere nel suo ‘regno’.

Selvaggia Roma non riesce, giustamente aggiungiamo, a contenere la sua gioia e sul suo account ha detto: «Sono molto felice e vi ringrazio a tutti quanti. Stiamo andando a prendere un gelatino e poi mi vado a fare dei capelli… perché ho dei capelli che lasciamo perdere!»

Ma non solo. Perché Selvaggia Roma ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’esito negativo del tampone, anche all‘Adnkronos. Carica di poter prendere parte ha reality l’influencer ha detto:

«Ora che sono guarita non vedo l’ora di entrare nella Casa del ‘Gf Vip. Io per fortuna non ho avuto nessun sintomo. Il mio ingresso nella Casa non è stato mai annullato ma solo rinviato perciò sono felicissima di stare bene e spero che mi chiamino presto».

Ad aggiungere qualcosa a tal proposito è stato anche Giulio Borgognomi, manager di Selvaggia Roma, che ha scritto quanto segue:

«Ora speriamo di passare presto dall’isolamento causa malattia all’isolamento nella casa più spiata d’Italia. A prescindere da tutto sono molto felice per Selvaggia che finalmente può lasciarsi alle spalle questo incubo e spero di poter riprendere velocemente ogni discorso lasciato in sospeso».

Selvaggia Roma dunque può entrare nella Casa del GF Vip! Ancora non è chiaro quando è previsto il suo ingresso, ma la cosa più importante è che sia risultata negativa al tampone.

Prosegui per tutte le altre news sul GF Vip…