In puntata a Verissimo Senza Cri è stata incalzata da Silvia Toffanin e ha fatto chiarezza sulle presunte censure ad Amici e le insinuazioni su lei e Antonia.

Senza Cri fa chiarezza a Verissimo

Se in apertura di puntata oggi a Verissimo Silvia Toffanin ci ha tenuto a ricordare Papa Francesco, dopo un lungo filmato commemorativo ha accolto in studio le due ex allieve di Amici 24: Francesca e Senza Cri.

Proprio la giovane cantante pugliese dopo la sua eliminazione ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha fatto un po’ di chiarezza. Dato che per diverso tempo alcuni utenti hanno insinuato che la produzione avrebbe censurato alcuni suoi momenti nel talent, lei ci ha tenuto a fare chiarezza con un messaggio. Le sue parole sono state mostrate proprio oggi da Silvia Toffanin in trasmissione, che ha voluto saperne di più.

Prima di esibirsi con il suo primissimo singolo “Madrid” (brano che le ha permesso di fare il suo ingresso nel talent), Senza Cri ha avuto modo di raccontare il suo percorso nel talent show di Canale 5 e cosa ha rappresentato per lei questa avventura. Ma c’è stato spazio anche per la fatidica domanda di Silvia Toffanin: “E l’amore?”.

Senza Cri è stata molto vaga, spiegando che per lei l’amore è tutto: “Sta nelle mie canzoni, nella mia musica, lo porto con me. Non vedo l’ora che voi lo possiate ascoltare”, ha detto. Successivamente Silvia Toffanin ha mostrato proprio il messaggio pubblicato dalla cantante nei giorni scorsi sui social.

“Ho scritto questo perché quando sono uscita ho visto un sacco di insinuazioni”, ha esordito. L’artista è stata interrotta dalla conduttrice, che ha sottolineato: “Su te e Antonia”.

Così Senza Cri ha proseguito: “Sì. Io devo essere onesta. La produzione di Amici è composta da persone che hanno sempre ascoltato e tutelato le mie decisioni e prese di posizione. Ci tenevo che fosse chiaro che non hanno mai censurato nulla. Per me il focus è la musica e tale rimane”.

“Era quindi importante per me stabilire questo. La produzione è sempre stata nella comprensione di quello che è stata la mia volontà. Quindi zero censure. Volevo sottolinearlo perché importante”, ha concluso Senza Cri che spera di avere messo un punto alle varie insinuazioni di questi mesi.