In concerto Senza Cri duetta con Antonia e le fa una dedica molto speciale, che ha mandato in visibilio l’intero fandom

Ieri sera Senza Cri si è esibita a Milano presso il locale Santeria Toscana. Sul palco anche Antonia, con cui ha realizzato un duetto da brividi e alla quale ha fatto una speciale dedica.

Senza Cri e il duetto con Antonia

C’era tanta attesa tra i fan di Senza Cri, che ieri hanno avuto modo di assistere al suo concerto a Milano. Una serata ricca di ospiti e momenti che difficilmente dimenticheranno. L’artista ha ricevuto non solo il supporto di un fandom intero, ma anche dei suoi ex compagni d’avventura della scuola di Amici, accorsi per dare a Cri tutta la carica possibile per una serata così speciale.

Ed è stato inevitabilmente magico. Un momento molto speciale, che ha attirato l’attenzione è stato quando Senza Cri ha voluto sul palco Antonia. Il loro rapporto nella scuola di Amici ha incuriosito i telespettatori, che ci hanno visto sempre qualcosa di più di una semplice amicizia. E se inizialmente hanno preferito preservare il loro legame, di recente la foto del bacio pubblicata in rete ha tolto qualsiasi dubbio, anche ai più scettici (semmai ce ne fosse il bisogno)

Tornando a ieri, il duetto tra Senza Cri e Antonia è stato davvero intenso e le immagini a seguire parlano chiaro…

Per stemperare la tensione, con il solito fare divertente e ironico Senza Cri ha domandato ad Antonia se avesse bisogno di bere dell’acqua, poi ha aggiunto: “Lei è Antonia. Ve la presento adesso. È l’unica voce alla quale abbia mai chiesto di cantarmi all’orecchio e una persona incredibile per me. È un vero talento, un’anima fragile, libera e pura. E grazie. Questa era Due, che è una canzone di Emma Nolde, che è diventata la nostra canzone”.

Più timida Antonia, che con dolcezza ha ringraziato tutti i presenti e rivolgendosi a Senza Cri ha proseguito ha rivolto delle parole sentite. L’artista, simpaticamente ha aggiunto: “Mi sto imbarazzando a morte…”

l’unica voce a cui io abbia mai chiesto di cantarmi all’orecchio



pic.twitter.com/T7tpr3RkVy — sara (@psychosaru) September 28, 2025

Questi momenti tra Senza Cri e Antonia sono diventati virale in rete in men che non si dica, scatenando un fandom emozionato e felice di vedere queste interazioni e attimi di dolcezza tra loro.