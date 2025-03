Dopo 40 anni Luciana ha spiazzato Egidio a C’è posta per te. Lei ha ammesso di volerlo baciare e in diretta non si è trattenuta e l’ha baciato con passione!

A C’è posta Luciana bacia con passione Egidio

Proseguono le emozionanti storie di C’è posta per te. Per quest’ultima puntata stagionale non solo Gianni Morandi e Il Volo, ma tanti altri racconti. Maria De Filippi ha accolto in studio Pina, Luigi e Luciana. I tre non hanno nulla in comune ma storie differenti.

Dopo avervi parlato di Pina, è arrivato il turno di Luciana. Lei ha nella testa e nel suo cuore una sola persona: Egidio, anche dopo 40 anni! Sebbene loro abbiano avuto una frequentazione, lui non ha mai provato a baciarla.

Al suo ingresso in studio a C’è posta per te Egidio si è mostrato commosso per l’emozione. Una reazione che ha destato tenerezza nel pubblico. Come detto Luciana ed Egidio si conoscono già e frequentano e non appena lui l’ha vista ha commentato tra le lacrime: “È matta. Mi ha detto che doveva andare ai Musei Vaticani“.

Non appena le è stata data la parola, senza troppi problemi, Luciana ha fatto sapere di aver fatto il possibile per trovarlo dopo 40 anni e da appena 3 si frequentano. Ma non l’ha mai sfiorata, nemmeno per una carezza. Il suo desiderio era quello di baciarlo. Per questo ha chiesto l’aiuto di Maria e di C’è posta per te:

“Ho fatto di tutto per trovarti. Ci siamo ritrovati dopo 40 anni, da tre anni ci frequentiamo. Tu sei sempre gentile, premuroso. Ma mai mi hai sfiorato la mano, mai una carezza sul viso. Mi hai conquistato con il rispetto che hai nei miei confronti. Sono qui per dirti quello che provo per te. Ho il desiderio di baciarti, non sono mai riuscita a dirti queste cose, ma stasera è arrivato il momento di rischiare”.

Senza girarci troppo in torno la mittente della posta si è rivolta a Egidio e ha rilanciato ancora: “Testa di cavolo me lo dai o no questo bacio?!“. Una frase che ha suscitato le risate di lui, così come del pubblico di C’è posta per te. Com’è finita? Luciana ha realizzato il suo desiderio e non appena ha visto Egidio, lui timidamente l’ha abbracciata, lei ha preso l’iniziativa e l’ha baciato!