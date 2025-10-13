Si è svolta venerdì 10 ottobre la serata al Top Club Show Dinner. Ad animare il palco Giorgio Prezioso. Tutti i dettagli.

La serata al Top Club Show Dinner

Venerdì 10 ottobre il Top Club Show Dinner del Frontemare di Rimini ha ospitato una serata dedicata alla musica e all’intrattenimento che ha richiamato numerosi appassionati e frequentatori abituali della nightlife romagnola.

L’evento, inserito nel calendario autunnale del locale, è iniziato con la tradizionale cena spettacolo, durante la quale Max Monti si è esibito alla consolle affiancato dalla vocalist Carlotta Voice, capace di animare la serata con energia e coinvolgere il pubblico. Tra momenti di intrattenimento e performance dal vivo, la prima parte della serata ha mantenuto un tono dinamico e partecipato, in linea con la formula consolidata del Top Club Show Dinner.

Il momento più atteso è arrivato nel dopocena, quando è salito sul palco Giorgio Prezioso, tra i dj italiani più conosciuti nel panorama dance. Con una selezione che ha spaziato dai brani storici firmati Prezioso feat. Marvin – tra cui Tell Me Why e Let Me Stay – fino a produzioni più recenti, l’artista ha proposto un set capace di unire nostalgia e contemporaneità, ricevendo un ampio consenso da parte del pubblico.

Durante la serata sono stati notati anche alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo, presenti tra gli ospiti, segno dell’attenzione che questo tipo di appuntamenti continua a suscitare anche oltre l’ambito musicale.

La serata del 10 ottobre ha confermato l’interesse per gli eventi che uniscono musica e intrattenimento di qualità, consolidando il ruolo del Frontemare come punto di riferimento per la scena notturna riminese.

A cura di Giulio Strocchi