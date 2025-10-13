Poche ore fa nella casa del Grande Fratello si è sfiorata la rissa. Omer e Jonas sono stati infatti protagonisti di un’accesa lite e adesso spuntano immagini inedite che rivelano cosa è accaduto tra i due inquilini.

Cosa è accaduto al Grande Fratello

Sono trascorse due settimane da quando è partita la nuova edizione del Grande Fratello, tuttavia all’intero della casa sono già nati alcuni malcontenti. Solamente poche ore fa infatti due inquilini hanno sfiorato la rissa e sono stati separati dal resto del gruppo. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Omer Elomari e Jonas Pepe. Ben presto i toni tra loro si sono scaldati e proprio il consulente aziendale, rivolgendosi al suo compagno d’avventura, ha affermato su tutte le furie: “Vuoi fare l’uomo? Vieni a farmi vedere che uomo sei! Ti faccio vedere chi è l’uomo che hai nominato per non essere fragile. Sei un defic**nte e un ignorante che non capisci niente della gente, stai zitto ignorante“.

Il video del momento ha naturalmente fatto in breve il giro del web tuttavia la regia ha deciso di censurare gran parte della lite. Il pubblico da casa dunque non è riuscito a capire le reali dinamiche dello scontro, almeno fino ad una manciata di ore fa. In vista della nuova puntata, in onda stasera su Canale 5, questa mattina a Mattino Cinque sono state mostrate immagini inedite della rissa sfiorata tra Omer e Jonas, che hanno fatto un po’ di chiarezza.

Ma cosa è accaduto dunque tra i due concorrenti del Grande Fratello? Come si evince dalla clip, tutto è iniziato durante la preparazione del pranzo. Jonas si è infatti avvicinato al forno, dove c’era del cibo che stava cuocendo, e ha tentato di aprire lo sportello. A quel punto a intervenire è stato Omer, che ha affermato: “Non è pronto, l’ho appena visto io”. Pronta la replica di Pepe, che ha dichiarato: “Sti ca**i. Voglio vedere anche un attimo io. Posso?”. Nel giro di pochi secondi la situazione è però degenerata e si è reso necessario l’intervento degli altri concorrenti, che hanno separato Omer e Jonas.

come si voleva dimostrare, aveva ragione Omer. i subdoli come Jonas si riconoscono subito (non avevamo neanche bisogno del video) #GrandeFratello pic.twitter.com/kLtyAhh6pQ — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) October 13, 2025

Stasera intanto la questione verrà affrontata nel corso della nuova puntata e in molti si chiedono se ci saranno conseguenze per Elomari e Pepe.