1 Dopo aver ascoltato la frecciatina di Adriana Volpe, Serena Enardu risponde a tono alle parole della conduttrice

Ancora una volta protagonista del gossip è Serena Enardu. Solo qualche giorno fa l’ex tronista di Uomini e Donne e sua sorella Olga sono finite al centro dello scandalo, per aver condiviso sui social un’immagine di una torta con sopra una bandierina raffigurante la svastica nazista. Naturalmente le due sono state a lungo criticate e accusate, e a niente sono servite le scuse e la rimozione delle foto. La polemica ha attirato l’attenzione mediatica e qualche ora fa a dire la sua sulla questione è stata anche Adriana Volpe. Nel corso di una diretta di Ogni Mattina, la conduttrice ha letteralmente asfaltato Serena, lanciando una frecciatina che non è passata inosservata. Queste le sue parole in merito:

“Serena ha praticamente detto che la sua è stata una svista. Io però aggiungerei: una cosa è una svista e una cosa è la svastica. Son due cose completamente differenti”.

A quel punto in molti hanno aspettato con ansia la replica di Serena Enardu, che naturalmente non è tardata ad arrivare. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram infatti l’ex tronista si è voluta rivolgere a tutti coloro che in questi giorni l’hanno attaccata, parlando in particolare ai cosiddetti “finti moralisti”. Queste le parole della Enardu:

“Noi non solo ci vergogniamo per loro, per questi finti moralisti, ma ci siamo anche un po’ rotti le p**le. Ma giusto un pelino. Un detto dice: ride bene chi ride ultimo. Non si tratta solo di polemica, ma è anche diffamazione, incitamento all’odio, falsità. Ci sono un sacco di articoli totalmente falsi”.

Naturalmente in molti hanno pensato fin da subito che le parole di Serena Enardu fossero rivolte anche ad Adriana Volpe, che al momento non è ancora intervenuta per controbattere. Cosa accadrà a questo punto? Che tra le due parta un vero e proprio scontro social? In attesa di scoprirlo rivediamo le parole di Serena e Olga in merito a quanto accaduto e alla polemica che le ha travolte.