Volodymyr Zelenskyy è stato protagonista della serie TV Servant of The People, che ora arriva anche in Italia

Più volte abbiamo passato del passato del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Infatti ha lavorato nel mondo dell’intrattenimento come attore e come personaggio televisivo. Possiamo, per esempio, citare un video in cui lo vediamo danzare sui tacchi sulle note del brano “Love“. Nel corso della sua carriera ha anche doppiato il protagonista animato del film “Paddington” e ha vinto la prima edizione di Ballando con le stelle in Ucraina. Forse, però, non sapete che uno dei ruoli di maggior rilievo è stato quello nella serie TV Servant of the People.

In questa serie Volodymyr Zelenskyy interpretava un insegnate di liceo che, per caso, si ritrova a diventare il Presidente dell’Ucraina. Questa la trama riportata anche dal sito TVBlog:

Vasily Petrovyč Goloboroďko è infatti un giovane insegnante di liceo dell’Ucraina che, dopo essere stato ripreso da un suo studente mentre inveisce contro la corruzione ed il malaffare del Governo del suo stesso Paese, diventa immediatamente virale. Una popolarità che lo porta a candidarsi come nuovo presidente Ucraino. Vasily vince a sorpresa le elezioni, diventando così la nuova guida del suo Paese e cercando di rendere concrete quelle idee in cui ha sempre creduto, in primis l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea.

La serie TV Servant of the People con Volodymyr Zelenskyy è andata in onda per tre stagioni. Gli episodi sono stati, in tutto, 51 e hanno una durata di 40 minuti l’uno. In alcuni Paesi del mondo, come per esempio gli Stati Uniti, è disponibile su Netflix. Ma in che modo arriverà in Italia? Il pubblico italiano, se curioso, potrà gustarsela su La 7. Al momento, però, non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale.

Non esiteremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

