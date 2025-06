In concerto a Ferrara, Sfera Ebbasta si è arrabbiato con i fan per non aver acceso le torce dei cellulari durante il brano, Bottiglie Privè. Il gesto ha acceso un dibattito sull’uso degli smartphone ai concerti. C’è chi appoggia il coinvolgimento attivo richiesto dall’artista e chi critica l’atteggiamento. Voi che ne pensate?

Sfera Ebbasta s’infuria con i fan

Durante il suo concerto a Ferrara, Sfera Ebbasta si è ritrovato a vivere un momento di tensione con il pubblico. Poco prima di iniziare uno dei suoi brani più noti, Bottiglie Privè, il trapper ha notato una scarsa partecipazione emotiva da parte dei fan. Il motivo? Pochissimi spettatori avevano acceso la torcia del cellulare, un gesto che negli ultimi anni è diventato simbolico durante le canzoni più intime o sentite del cantante.

Questo ha portato Sfera Ebbasta a non restare a guardare e reagire così al gesto degli spettatori presenti. «La metà di voi non ha tirato fuori il cellulare dalla tasca. Come la devo prendere questa cosa? Non è bello. Cioè, mi devo inc***are?», ha detto dal palco, visibilmente deluso.

Dopo queste parole, accompagnate da qualche mormorio tra la folla, il pubblico ha reagito prontamente alla richiesta da parte di Sfera Ebbasta, accendendo le torce per la canzone successiva.

L’episodio ha immediatamente acceso il dibattito sui social. La questione dell’uso degli smartphone ai concerti è infatti molto discussa: alcuni artisti preferiscono che i fan lascino da parte i dispositivi per vivere l’esperienza live in modo più autentico, senza filtri. Altri, come Sfera Ebbasta, li vedono invece come strumenti per creare atmosfera, immortalare momenti speciali e rafforzare il legame tra artista e pubblico. Già in diverse occasioni ha espresso questo punto di vista.

In ogni caso, l’uscita del trapper ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi difende Sfera Ebbasta, sostenendo che il coinvolgimento del pubblico sia fondamentale per chi si esibisce, e chi invece ritiene eccessivo aspettarsi un comportamento di questo tipo da ogni fan. E voi, da che parte state?