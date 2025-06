Come mostrato da alcune immagini pubblicate sui social Elodie e Sfera Ebbasta sembrano lavorare insieme a un nuovo progetto. I due hanno condiviso le foto del backstage di un possibile videoclip con ballerine e atmosfere da hit estiva. Nessuna conferma ufficiale, ma l’ipotesi duetto è più viva che mai.

Elodie e Sfera Ebbasta, duetto in arrivo per l’estate?

L’estate potrebbe presto accendersi con un nuovo duetto esplosivo. A far sognare i fan ci hanno pensato Elodie e Sfera Ebbasta, che sui rispettivi profili social hanno lasciato tracce evidenti di un progetto condiviso, ancora avvolto nel mistero ma già carico di aspettative.

Tutto è partito da una Instagram story di Elodie, in cui la cantante si è mostrata nel backstage di quello che appare chiaramente come il set di un videoclip. Insieme a lei, tra le luci e le inquadrature da videoclip estivo, si intravede proprio Sfera Ebbasta. Con loro, anche un gruppo di ballerine vestite in modo provocante, perfette per il mood “caldo” e pop tipico delle hit da classifica.

Storia Instagram Elodie

Post Instagram di Sfera Ebbasta

Poche ore dopo è arrivato un altro indizio, stavolta direttamente dal profilo di Sfera. In un post caricato sul suo feed, tra varie immagini apparentemente casuali, ne spunta una che rimanda proprio a quella giornata di riprese con Elodie. Nessuna conferma esplicita, ma la coincidenza ha scatenato l’entusiasmo del pubblico.

I due artisti non sono nuovi a collaborazioni. Già nel 2023 avevano unito le forze per il singolo Anche stasera, accolto calorosamente dalle classifiche e dai fan. L’intesa artistica tra i due è evidente, e l’idea di un nuovo brano condiviso fa già pensare a un potenziale tormentone estivo.

Per ora si tratta solo di indizi, ma le immagini parlano chiaro. Il pubblico è in attesa, pronto a ballare su quello che potrebbe diventare il singolo dell’estate 2025. Cosa ci aspetterà?