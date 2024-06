Nelle ultime ore è arrivata una segnalazione su Lino di Temptation Island per quanto riguarda il suo lavoro nella vita di tutti i giorni. Ecco che cosa sappiamo.

La nuova segnalazione su Lino di Temptation Island

Lino e Alessia sono stati due dei protagonisti della prima puntata di Temptation Island. Hanno cominciato infatti ha litigare ancora prima di entrare nel villaggio e dopo poche ore la fidanzata ha chiesto un falò di confronto, che però il compagno ha rifiutato.

Durante il falò con le altre fidanzata Alessia ha poi guardato tre video in cui Lino ci stava provando con la tentatrice Maika. A questo punto non ci ha più visto e ha cominciato a piangere affermando di voler tornare a casa: “Io gli chiederò il confronto in continuazione finché non accetta“. Del resto la coppia ha voluto partecipare al programma per risolvere i propri problemi:

“Ho scritto a Temptation perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, la tentatrice Mara è l’ex di Andrea Zelletta

Durante la puntata di Temptation Island, inoltre, sono spuntate delle segnalazioni relative a Lino. Tra queste una in cui si parla chiaramente di lui è quella relativa al presunto lavoro. Durante il video di presentazione che è stato fatto ascoltare su Canale 5 viene detto che lavora come barbiere. La verità, in base a un follower di Deianira Marzano, sarebbe un’altra: “Fa il rider per Glovo, al Mc di Fuorigrotta lo conoscono tutti“.

La segnalazione su Lino di Temptation Island

Ovviamente che cosa ci sia di vero e il motivo per il quale avrebbe dovuto mentire su questo aspetto della propria vita non è chiaro. Staremo a vedere se prossimamente Lino deciderà di replicare oppure lascerà correre. Noi come al solito vi terremo informati con tutti gli sviluppi del caso e vi diamo appuntamento alle seconda puntata.