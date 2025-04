Pochi giorni fa è uscito il joint album di Sfera Ebbasta e Shiva. Non tutti però hanno notato che una delle canzoni include l’audio esplicito di un rapporto orale.

La canzone di Sfera Ebbasta e Shiva

Senza dubbio Sfera Ebbasta e Shiva sono due degli artisti più noti e amati del momento e solo negli ultimi giorni sono finiti sulla bocca di tutti. I due artisti infatti hanno rilasciato a sorpresa il loro primo joint album, intitolato Santana Money Gang, che racchiude ben 12 tracce inedite. Ma le news per i fan non sono finite qui. In queste ore infatti Sfera e Shiva hanno anche annunciato l’arrivo di un grande appuntamento live, che si terrà il prossimo 13 settembre a Fiera Milano Live. Si tratterà dell’unica occasione di vedere insieme i due artisti sullo stesso palco e i biglietti per questo show evento stanno già andando a ruba.

In attesa di scoprire come i due rapper ci stupiranno, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Proprio nel joint album Santana Money Gang è inclusa una traccia intitolata Over (Demo) che sta facendo discutere il web.

Il motivo? La canzone di Sfera Ebbasta e Shiva include l’audio esplicito di un rapporto orale. Naturalmente la scelta di includere un file del genere all’interno del brano ha iniziato a far discutere il web e non sono mancate critiche ai due artisti.

Allo stesso tempo però Santana Money Gang è in cima a tutte le classifiche e nel giro di una manciata di ore ha raggiunto oltre 25 milioni di stream, segno dunque che i fan stanno apprezzando questo inedito progetto. Sfera e Shiva nel mentre si preparano all’appuntamento live che li attende a settembre. Sul palco, oltre a presentare i brani del joint album, i due rapper proporranno anche i loro più grandi successi e di certo ne vedremo di belle.