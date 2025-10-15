Oggi pomeriggio ad Amici 25 si è tenuta la sfida di Michelle, che ha però scatenato uno scontro tra la sua insegnante di riferimento Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Ecco cosa è successo.

Amici 25, la sfida di Michelle

La lite in Casetta avvenuta la scorsa settimana ma vista solo nel daytime di ieri, è stata dei tanti momenti di tensione vissuti ad Amici 25. Oggi pomeriggio infatti, quella che sarebbe dovuta essere una sfida tranquilla con protagonista Michelle, allieva di Lorella Cuccarini, si è trasformata in un momento di discussione.

Partiamo con il dire che Michelle è stata chiamata a sorpresa per svolgere la sua sfida contro l’aspirante cantante, Alia. A giudicarle il maestro Adriano Pennino. Arrivata in studio, però, l’allieva di Amici 25 ha trovato anche Anna Pettinelli, la quale ha dichiarato di voler assistere per avere degli elementi.

Così la cantante di Amici 25 ha cantato il suo singolo Gipsy, mentre l’avversaria un altro inedito dal titolo Polvere. Improvvisamente però Anna Pettinelli si è inserita, chiedendo di poterle sentire su una cover, vale a dire Click boom di Rose Villain. Le due ragazze avrebbero dovuto prepararlo in saletta e poi ripresentarsi nuovamente in studio.

Michelle ad Amici 25 è entrata in crisi durante la preparazione e non ha nascosto delle difficoltà: “Fatta proprio per fare una figura di me**a. Lei ha detto che la conoscevamo, io non la conosco. Non si può rifiutare sta cosa? Facciamola”.

Vista la situazione non si è detta per nulla soddisfatta e alquanto preoccupata: “Avevo preso questa sfida per riscattarmi. La Pettinelli dice che tutte le cover che faccio sono terrificanti. Io sono in difficoltà perché per quanto provi non riesco a renderla mia. Non metto il dubbio che non avevo studiato ci siano delle pecche. Non penso di essere Beyoncé, ma di essere unica in quel che faccio”.

Lo scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini è stata informata di quanto successo e ha raggiunto la sua allieva di Amici 25 in saletta. “Non capisco perché si debbano cambiare le regole della sfida. Tu questa cosa non la fai, torni in casetta e io adesso vado a parlare con Anna”, ha detto senza mezzi termini.

In Casetta l’allieva di Amici 25 si è sfogata con i suoi compagni, dicendosi contrariata per poi confidare che Lorella Cuccarini era molto arrabbiata.

Nel mentre proprio l’insegnante ha incontrato in studio Anna Pettinelli e da qui ne è nato uno scontro: “Sono venuta io sì. Intanto ti comunico che la preparazione non la fa. Mi chiedi perché? Non è la tua scelta. La tua creatività la metti sugli allievi degli altri. Noi gli strumenti li abbiamo. La ragazza non c’entra? Certo, l’idea ti è venuta oggi. Tu hai i tuoi 4 allievi, preoccupati dei tuoi problemi e non dei miei”.

Anna Pettinelli ha giustificato la sua scelta sostenendo che le serviva per avere degli elementi in più: “Tu sei buona e non metti insufficienze e non prendi mai il toro per le corna. Altrimenti la mettevo in sfida e andavo a contestare”.

La collega di Amici 25 però non è stata a guardare e ha replicato per le rime: “Se la produzione accetta, le sfide saranno tutte così allora. Se è una regola dev’esserlo per tutti. No, è una questione di principio e sono contro questo tipo di atteggiamento. Inizia con i tuoi allievi. Ti devo anche ringraziare? Ma non sono d’accordo e chiedo alla produzione cosa fare, per me non si fa. Qui la sfida la decide la produzione”.

La prof Cuccarini viene a conoscenza di quello che sta succedendo e… #Amici25 pic.twitter.com/4JT3jyO1HD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 15, 2025

In seguito le ragazze sono state richiamate in studio. Lorella Cuccarini ha spiegato in breve l’accaduto. Michelle si è detta d’accordo con la sua prof di riferimento ad Amici 25, sostenendo che la Pettinelli non sia la giudice della sfida e che questo è stato fatto per metterla in difficoltà.

Il verdetto di Pennino ad Amici 25

Poco dopo il lungo battibecco è arrivata la decisione della produzione. Nel messaggio, in breve, si sosteneva che per quanto nulla vieti un intervento del genere, sarebbe dovuto essere il solo Adriano Pennino a giudicarla senza alcun intervento di dell’insegnante della scuola. Il battibecco è andato avanti fino alla decisione del giudice esterno.

La produzione ha preso una decisione #Amici25 pic.twitter.com/9e8JsbFc5b — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 15, 2025

Adriano Pennino ha poi fatto l’ingresso in studio e dato il suo verdetto: “Ho trovato la canzone di Alia affascinante ma non completa. Michelle mi è piaciuta e l’ha interpretata bene e dunque per me resta lei”.

Anna Pettinelli ha accettato di buon grado la scelta, ringraziato il maestro Pennino lasciando lo studio, con Lorella che ha commentato: “È scappata così”. L’aria ad Amici 25 è decisamente tesa!