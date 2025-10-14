Durante il daytime di Amici 25 di oggi abbiamo visto la lite che si è verificata tra alcuni allievi e Flavia. Lei è poi scoppiata a piangere. Cosa è successo.

Amici 25, la lite tra gli allievi

Durante la puntata di Amici 25 in onda domenica, Maria De Filippi ha parlato con i ragazzi e rivelato una lite che si è verificata in Casetta tra loro. Gli allievi hanno minimizzato sull’accaduto sostenendo di avere fatto pace. “Non mi risulta”, ha replicato la conduttrice. I professori così come il pubblico sono rimasti interdetti chiedendosi cosa sia successo realmente.

Il daytime di oggi si è aperto proprio con queste immagini che hanno finalmente svelato l’accaduto. Qualche giorno prima della registrazione di Amici 25, Pierpaolo si trovava in giardino s si è avvicinato per dare degli oggetti a Flavia, la quale però ha affermato che non appartenevano a lei e di non averli mai richiesti. La risposta della cantante, però, ha portato il ballerino a punzecchiarla: “Sei proprio antipatica. Mi hai risposto in maniera brutta”.

Dalla sua Flavia ha fatto sapere che in realtà non è così e di non cercare litigi: “Forse è il contrario”. Il ballerino di Amici 25 ha detto che stava semplicemente parlando, mentre lei ha chiuso la conversazione, concentrandosi poi sull’ascolto di alcuni brani. Spiegandosi poi ha anche aggiunto che stava scherzando, mentre la sua compagna non ne avrebbe compreso le intenzioni.

Tornato in Casetta ha raccontato agli altri allievi di Amici 25 che Flavia gli avrebbe risposto male e dei modi discutibili. È bastato questo per accendere la miccia e sollevare la discussione tra tutti. Penelope ha aggiunto che a detta sua anche Plasma avrebbe dei modi irruenti.

Poco dopo Flavia ha raggiunto i suoi compagni e Tommaso ha chiesto cosa fosse successo con Pierpaolo, dando così la sua versione: “Dice che ho risposto male, ma non è vero”. Da qui nella Casetta di Amici 25 si è creato un lungo dibattito che ha portato molti di loro ad attaccare Flavia, come potete vedere da queste immagini. Michelle non le ha risparmiato critiche…

Gli allievi si confrontano in casetta e… #Amici25 pic.twitter.com/qFCogBq5Xr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 14, 2025

Nonostante Flavia abbia cercato di spiegarsi, alcuni non sono sembrati molto convinti e la discussione è proseguita, tanto da generare altre incomprensioni tra loro. Poi sono arrivati i primi chiarimenti…

È tempo di chiarimenti in casetta per Flavia e Michelle #Amici25 pic.twitter.com/MFZbig5pFV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 14, 2025

Flavia e Penelope si confrontano sulla discussione che c'è stata in casetta #Amici25 pic.twitter.com/UhKJmoQlJZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 14, 2025

Insomma un clima davvero teso ad Amici 25, che ci si augura possa risolversi e si possa trovare una quadra.