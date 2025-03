Ieri sera a lasciare la casa del Grande Fratello è stata Shaila Gatta. Una segnalazione intanto rivela come avrebbe reagito all’eliminazione l’ex Velina nel backstage.

La presunta reazione di Shaila Gatta

Eliminazione a sorpresa quella di Shaila Gatta dal Grande Fratello. Ieri sera infatti, nel corso della semifinale, l’ex Velina ha perso a un televoto flash contro Chiara Cainelli ed Helena Prestes, che è stata invece eletta quarta finalista. La ballerina ha così dovuto lasciare il programma a un passo dall’ultima puntata. Poco dopo Shaila ha anche rilasciato alcune dichiarazioni a caldo e ha così affermato:

“Sono felice, esco a testa alta. Manca una settimana, non li sopportavo più. L’importante è quello che accadrà poi dopo, non è il gioco quello che conta. Mi sarebbe sicuramente piaciuto fare l’ultima settimana, però sono libera dopo 6 mesi e mezzo. Vado dai miei genitori e dal mio nipotino. Saluto tutti e tifo per Lollo”.

Se però davanti alle telecamere Shaila Gatta non ha fatto trasparire la delusione, sembrerebbe che nel dietro le quinte le cose siano andate in maniera del tutto diversa. Stando a quanto riferisce Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una fan, pare che l’ex gieffina dopo la fine della diretta sia scoppiata in lacrime. Il presunto motivo? La delusione per aver perso al televoto contro Helena Prestes. Ma non solo. Sembrerebbe anche che fuori dagli studi Shaila abbia avuto una discussione con alcune fan Zelena, sostenitrici di Zeudi Di Palma.

Attualmente però vi invitiamo come sempre a prendere con le pinze queste indiscrezioni. I gossip infatti non hanno ancora trovato conferma e di conseguenza sono da prendere come tali. Shaila nel frattempo in queste ore avrà modo di riabbracciare la sua famiglia e nei prossimi giorni continuerà a fare il tifo per Lorenzo Spolverato, in vista della finale di lunedì.