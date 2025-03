In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stato Cosimo Dadorante. Il corteggiatore di Tina Cipollari è stato infatti beccato a cena con un’altra donna e lo scatto ha fatto il giro del web.

La segnalazione sul corteggiatore di Tina Cipollari

Sono ormai anni che Tina Cipollari è una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne. La celebre opinionista da sempre è nel cuore del grande pubblico e ha conquistato tutti con la sua simpatia e i suoi modi di fare. In questi mesi però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione di tutti i fan del dating show di Canale 5. Tina infatti ha deciso di rimettersi in gioco a distanza di più di 20 anni e ha così dato il via al suo trono, che sta appassionando tutti i telespettatori.

Nelle ultime settimane dunque diversi uomini sono arrivati alla corte della Cipollari tuttavia a colpire l’opinionista è stato in particolare Cosimo Dadorante. La conoscenza tra loro sembrerebbe procedere a gonfie vele, al punto che, dopo il famoso weekend a Parigi in occasione di San Valentino, il corteggiatore ha anche portato Tina in Puglia per fare la presentazioni in famiglia. A breve come se non bastasse i due partiranno anche per Madrid e di certo ne vedremo delle belle. Nelle ultime ore però qualcosa ha fatto discutere il web.

Come riporta Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una fan, Cosimo è stato beccato a cena con un’altra donna, che come si nota chiaramente dalla foto non è Tina Cipollari. Al momento non è chiaro che tipo di rapporto ci sia tra il corteggiatore e la persona in questione. Tuttavia di certo nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne Dadorante avrà modo di rivelare come stanno le cose.

Ma come proseguirà dunque la conoscenza tra Tina e Cosimo? Non resta che attendere le nuove registrazioni per scoprirlo.