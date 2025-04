Shaila Gatta non voleva rientrare in studio al Grande Fratello dopo l’incontro con Lorenzo Spolverato: il retroscena

Stando a un retroscena emerso in rete, ieri sera, dopo aver lasciato in diretta Lorenzo Spolverato, pare che Shaila Gatta non volesse rientrare nello studio del Grande Fratello.

Il retroscena su Shaila Gatta

Dopo una settimana di gossip, indiscrezioni e voci di corridoio, finalmente ieri sera Shaila Gatta ha finalmente rotto il silenzio. Come già si mormorava da qualche ora, la ballerina ha preso una drastica decisione e così nel corso della finale del Grande Fratello è rientrata in casa per lasciare Lorenzo Spolverato. Dopo la sua eliminazione infatti, Shaila ha avuto modo di riflettere su alcuni aspetti della sua relazione e così ha deciso di interrompere la storia con il modello, che nel mentre è rimasto di stucco nell’ascoltare le dichiarazioni dell’ex Velina.

La Gatta ha infatti affermato: “Ho avuto la fortuna di uscire e di acquisire un po’ di lucidità su di me. Non mi capacito di come abbia potuto permetterti di trattarmi in un modo brutale, aggressivo. Hai fatto quasi completamente un gioco sulla mia persona, hai cercato di allontanarmi da tutti e me ne rammarico, ce l’ho tanto con me. […] Mi sono sentita molto usata, mi sono sentita poco amata, perché ho capito che qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano”.

Ma non è finita qui. Stando a quanto riferito da Amedeo Venza, pare che, dopo l’incontro con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta non volesse rientrare nello studio del Grande Fratello e che gli autori la stessero convincendo a tornare. Tuttavia poco dopo la ballerina è stata inquadrata mentre sedeva nel parterre degli ex eliminati e di conseguenza tutto sembrerebbe essersi risolto nel migliore dei modi.

Adesso Shaila tornerà a concentrarsi su sé stessa ma di certo in molti si chiedono se ci sarà modo per l’ex Velina di incontrare nuovamente Lorenzo per un ulteriore chiarimento. Attualmente però non sappiamo cosa accadrà ma senza dubbio nei giorni a venire ne sapremo di più in merito.