Ieri sera Giglio ha avuto modo di incontrare sua mamma al Grande Fratello. Al momento dei saluti però è accaduto qualcosa di inaspettato. Il gieffino ha infatti chiesto di Yulia Bruschi alla madre ma la sua risposta lo ha spiazzato.

Cosa è accaduto tra Giglio e sua mamma

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, durante la quale è accaduto di tutto. Nonostante manchino pochi giorni alla fine del reality show, in casa le tensioni sono ancora alle stelle e ormai c’è una vera e propria frattura all’interno del gruppo. Protagonista della diretta è stato anche Giglio, che dopo essersi scontrato con Stefania Orlando, a seguito di alcuni scontri che i due hanno avuto di recente, ha ricevuto anche una bellissima e inaspettata sorpresa.

Il parrucchiere ha infatti avuto modo di incontrare sua mamma e naturalmente il momento ha emozionato tutto il pubblico e il web. Ciò nonostante al momento dei saluti è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato i più perplessi. Ma andiamo con ordine e vediamo di cosa si tratta.

Pochi istanti prima di lasciare sua madre, Giglio ha chiesto informazioni sulla sua fidanzata Yulia Bruschi, che di recente è finita al centro del gossip e del pettegolezzo. A quel punto il gieffino ha domandato: “Yulia? Non vi state sentendo?”. Non è tardata ad arrivare la risposta spiazzante della mamma del parrucchiere, che tagliando corto ha semplicemente affermato: “No”.

La mamma che dice a Giglio di non sapere nnt di Julia!? Spero che CAPISCAAAAA 🤘🏻 #grandefratello pic.twitter.com/bYn8LJEa9O — Anto (@pizzettanapoli) March 14, 2025

Naturalmente il momento non è passato inosservato e lo stesso Luca è rimasto stupito dalla rivelazione di sua madre. Yulia nel mentre da ormai diverse settimane ha smesso di presentarsi in studio in occasione delle puntate del Grande Fratello e in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà tra i due quando il reality volgerà finalmente al termine.