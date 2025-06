La madre di Chiara Cainelli ha accusato pubblicamente Alfonso D’Apice di aver allontanato la figlia dopo il Grande Fratello. Su Facebook ha raccontato di non averla più vista né sentita, neppure per il suo compleanno. Lo sfogo ha creato scompiglio tra i fan della coppia…

L’accusa della mamma di Chiara Cainelli

Nelle ultime ore i social si sono infiammati per un durissimo sfogo pubblicato da Rossy Rodriguez, madre di Chiara Cainelli, ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello. L’attacco, indirizzato al fidanzato della figlia, Alfonso D’Apice, ha lasciato di stucco i fan della coppia.

LEGGI ANCHE: Alvaro Vitali, rimossi tutti i video dell’ex moglie a La Volta Buona dai profili ufficiali

La signora Rossy, rispondendo al commento di un’utente su Facebook (non è chiaro bene in quale post l’abbia scritto), ha espresso tutto il suo disappunto per la situazione che sta vivendo con Chiara Cainelli, accusando Alfonso D’Apice di averla isolata completamente:

“Signora, io non auguro a sua figlia un fidanzato come Alfonso, per carità. Lo sa che io non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal GF? Lascio immaginare a lei. Lo sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno postato una foto della mamma di Alfonso con Chiara, e a me non ha fatto neanche gli auguri? Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare a tutti e due.”

Commento Facebook della mamma di Chiara Cainelli

Parole forti che hanno fatto immediatamente il giro del web, soprattutto tra i fan di Temptation Island e del Grande Fratello. Alfonso D’Apice è noto al pubblico per la sua partecipazione all’ultima edizione del reality dei sentimenti, dove aveva preso parte con l’ex fidanzata Federica Petagna. Una relazione finita poco dopo, seguita poi dal flirt con Chiara Cainelli nato nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, arriva una segnalazione bomba su una coppia

La storia con Chiara Cainelli sembrava procedere senza intoppi, ma queste parole della madre aprono ora un nuovo fronte, facendo emergere una tensione familiare che potrebbe influenzare la serenità della coppia. Intanto da parte dell’ex volto di Uomini e Donne non è arrivata alcuna reazione, almeno per ora. Vedremo se deciderà o meno di intervenire. Restiamo in attesa di aggiornamenti.