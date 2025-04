Al GF erano amiche ma qualcosa poi si era rotto. Adesso Shaila Gatta e Zeudi Di Palma hanno fatto pace dopo le liti nel reality show e insieme hanno condiviso un video dove ballano “Anema e core”.

Zeudi Di Palma, pace fatta con Shaila dopo il GF

Finito il Grande Fratello i gieffini hanno ripreso in mano la propria vita. Nel corso dei mesi di permanenza nel reality show sono nate diverse amicizie, alcune di esse compromesse però da incomprensioni e dinamiche di gioco. Ed è quello che stava succedendo tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta.

LEGGI ANCHE: Helena o Zeudi: chi è veramente LA MIGLIORE? VOTI E RISULTATI

Terminata l’avventura nel reality show pare però che le due si siano ritrovate e appianato le divergenze che le stavano allontanando. E quale modo migliore se non festeggiare questa amicizia con una mini reunion? Ieri sera sui suoi social Zeudi Di Palma ha condiviso un video che la ritrae proprio in compagnia di Shaila Gatta, la quale non sta attraversando un bel periodo dopo il GF.

L’ex Miss Italia e la ballerina si sono ritrovate a Scampia. Questo dettaglio lo abbiamo notato dal murales di Maradona firmato da Trisha, presente alle loro spalle. Zeudi Di Palma e Shaila Gatta per celebrare questa reunion hanno replicato la coreografia di Anema e Core di Serena Brancale. Un brano che sta spopolando grazie al Festival di Sanremo e TikTok, dove risulta essere uno dei suoni più condivisi.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne anticipazioni e spoiler registrazione 13 aprile

Il titolo della canzone della cantautrice barese è stato anche scelto da Zeudi Di Palma come didascalia al video. Un modo come un altro per ribadire il loro rapporto, andato ben oltre alle discussioni nate nel programma. All’appello mancava a quanto pare solo Chiara Cainelli, che con loro formava il terzetto di amiche al Grande Fratello. L’ex di Uomini e Donne, però, ha commentato su Instagram: “Che belle” accompagnato da un cuore rosso.

Tanti degli ex concorrenti del Grande Fratello si sono rivisti dopo il programma e all’appello mancavano proprio Zeudi Di Palma e Shaila Gatta. Un incontro atteso e voluto dalle fan di entrambe, che si sono dette felici di rivederle più unite che mai.