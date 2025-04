A seguito della rottura per diversi motivi Shaila Gatta è finita sotto accusa sui social, Lorenzo Spolverato ha deciso di intervenire in difesa della sua ex fidanzata con un lungo sfogo sul suo profilo.

Lorenzo Spolverato difende Shaila Gatta

Terminato il Grande Fratello, la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è uno degli argomento che più sta facendo discutere. La ballerina è un po’ sparita e ha confessato sui social di avere perso diversi kg e di non stare affatto bene. Con un lungo messaggio nelle scorse ore ha dato gli ultimi aggiornamenti.

Ma mentre il pubblico si è diviso su questo argomento tra chi attacca o difende l’ex gieffina, altri invece hanno accusato Lorenzo Spolverato di aver mostrato poca empatia in una situazione del genere. Questo perché si è mostrato insieme ad altri ex compagni d’avventura. Deianira Marzano però ha fatto sapere che in realtà a soffrire sarebbe anche il modello di Corsico: “Non è vero che sta bene come dicono molti. Io so per certo da persone vicine che in questi giorni è crollato, non sta bene. Piange tutti i giorni“.

Adesso con un lungo sfogo sui social Lorenzo Spolverato ha ammesso di non stare bene. Per lui si tratta di un momento complicato e delicato e ha invitato tutti a smetterla di dare contro alla sua ex, Shaila Gatta. Su Instagram ha scritto, tra le storie:

“Dal rientro a casa, quando riesco, cerco di tirarmi su di morale, ma non significa che io stia bene. Così come lei, non sta bene. Sono giorni molto difficili, complicati, pesanti per entrambi, nonostante io provi a sorridere per far vedere la parte più bella di me”.

Poi in riferimento a quanto sta succedendo anche intorno a Shaila, Lorenzo Spolverato ha aggiunto: “Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila, io non lo accetto e non voglio che avvenga perché dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore! Non è questo il mio desiderio a prescindere da come andrà, rispetto la persona e la relazione perché comunque le voglio tanto bene e non mi piace tutto quello che sta accadendo. Chiedo di fermarsi e iniziare a pensare prima di agire”.

Parole queste che, nonostante la rottura tra gli Shailenzo, sono comunque importanti per placare gli attacchi sulle piattaforme web.