Quando un procedimento penale si svolge al di fuori delle aule di tribunale, fino a coinvolgere sedi istituzionali come Palazzo Chigi, il confine tra giustizia e potere esecutivo diventa particolarmente visibile. È quanto accade in un’udienza che vede coinvolti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Fabrizio Corona, all’interno di un processo per diffamazione che ha attirato forte attenzione pubblica e mediatica.

Fabrizio Corona dice no alla videoconferenza di Giorgia Meloni

Come riportato dal Corriere, la vicenda giudiziaria trae origine da una querela presentata nell’ottobre 2023 da Giorgia Meloni e dall’allora parlamentare Manlio Messina. Al centro dell’accusa vi sarebbe la presunta diffusione di contenuti diffamatori pubblicati sul sito Dillingernews.it, riconducibile a Corona e diretto dal giornalista Luca Arnau.

Nel sistema giuridico italiano, la diffamazione (articolo 595 del codice penale) si configura quando una persona viene offesa nella propria reputazione comunicando con più soggetti, anche attraverso strumenti digitali. La particolarità del caso riguarda proprio l’utilizzo di una piattaforma online, che amplifica la diffusione del contenuto e quindi anche l’eventuale danno reputazionale. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’articolo avrebbe suggerito l’esistenza di una relazione sentimentale tra i due esponenti politici, circostanza ritenuta priva di fondamento. Il procedimento coinvolgerebbe anche il tema della responsabilità editoriale, in quanto non si discuterebbe solo chi abbia scritto il contenuto, ma anche chi ne abbia promosso la pubblicazione o contribuito alla sua diffusione.

Un ulteriore elemento procedurale riguarderebbe la scelta della modalità di testimonianza della premier: come sottolineato dal Corriere, la videoconferenza non sarebbe stata accettata dall’imputato, che ha esercitato una facoltà difensiva prevista dall’ordinamento, incidendo così sull’organizzazione dell’udienza.

Un’aula di tribunale a Palazzo Chigi: il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Fabrizio Corona

In alcuni casi eccezionali, il processo penale può “uscire” dalla sua sede naturale e trasferirsi in ambienti istituzionali diversi, quando ragioni organizzative o legate allo status dei testimoni lo rendono necessario. È la situazione che coinvolgerà Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio, che diventerà temporaneamente spazio di acquisizione probatoria. Questo tipo di scelta non è legato a una spettacolarizzazione del processo, ma a precise esigenze del codice di procedura: quando una parte del dibattimento richiede la presenza di soggetti che rivestono ruoli istituzionali apicali, si possono adottare soluzioni logistiche alternative per evitare spostamenti complessi o incompatibili con le funzioni pubbliche.

L’evento assume comunque un forte impatto simbolico e mediatico, perché coinvolge la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’imputato Fabrizio Corona in un contesto che fonde istituzioni dello Stato e attività giudiziaria. L’udienza prevista alle 12 di giovedì 21 maggio si configura quindi come un passaggio processuale atipico ma pienamente legittimo.

Processo a Palazzo Chigi: la sezione del Tribunale di Milano in trasferta

Il risultato sarebbe un’udienza “itinerante” che vedrà il trasferimento di una vera e propria sezione del Tribunale di Milano all’interno della sede governativa. Stando alle indiscrezioni del Corriere, oltre al giudice Nicoletta Marcheggiani, saranno presenti il pubblico ministero Giovanni Tarzia e il procuratore capo Marcello Viola, che ha scelto di seguire direttamente il caso. La struttura dell’udienza ricalca quella ordinaria: l’imputato, assistito dall’avvocato Ivano Chiesa, potrà essere interrogato dal pm e, tramite il proprio difensore, porre domande alla parte civile. Per la premier sarà presente il legale Luca Libra, mentre le altre parti saranno rappresentate dagli avvocati Matteo Serpotta e Alessio Pomponi.

Dal punto di vista giuridico, queste modalità rientrano nelle forme di assunzione della prova fuori sede, utilizzate quando il normale svolgimento in aula non è compatibile con le esigenze dei soggetti coinvolti. In passato, soluzioni simili sono state adottate in altri procedimenti di forte rilevanza politica, confermando che non si tratta di un’anomalia assoluta ma di uno strumento previsto per garantire continuità al processo.