Lisa Fusco ha raccontato di essere stata scartata da Tale e Quale Show per il suo peso. Durante il provino, pur ricevendo applausi, un autore le avrebbe detto “Sei grassa”. La showgirl si è detta profondamente delusa dall’accaduto.

Tale e Quale Show, Lisa Fusco sulla sua esclusione

In un’intervista realizzata da Gennaro Marco Duello, Lisa Fusco, showgirl e volto noto della televisione italiana, ha raccontato a Fanpage.it un’esperienza molto amara che avrebbe vissuto durante un provino per Tale e Quale Show. Il 12 giugno scorso, si sarebbe presentata negli studi Rai per sostenere l’audizione, portando in scena alcune imitazioni, da Marilyn Monroe a Milva, passando per Angela Luce.

Il provino, stando al suo racconto, sarebbe andato bene: “Mi hanno applaudita, mi hanno detto che ero bravissima. Io nasco come cantante di piano bar, sono intonata, sono più cantante di tante persone che vanno lì”, ha dichiarato Lisa Fusco. Tuttavia, il responso finale sarebbe stato un netto no. E, secondo la sua versione, il motivo le sarebbe stato comunicato senza troppi giri di parole: “Mi hanno detto che ero grassa”.

Lisa Fusco ha spiegato di aver vissuto male quel momento, sentendosi umiliata: “Ho pianto, te lo confesso. Non perché non mi avevano presa, ma perché mi hanno detto ‘Sei grassa’. Ho passato una settimana in depressione. La televisione deve smettere di far perdere tempo ai professionisti per poi umiliarli così”.

Pur senza fare nomi, Lisa Fusco ha aggiunto: “Gli autori erano tanti, tutti ‘amore di qua, amore di là’. Mi hanno fatto complimenti, mi hanno persino detto che con la parrucca rossa sembravo Jessica Rabbit. E allora perché farmi perdere tempo se già sapevano che avevo qualche chilo in più?”.

Secondo Lisa Fusco, se le avessero chiesto di perdere peso, lo avrebbe fatto senza problemi. Infine, ha concluso con amarezza: “Oggi tutti parlano di inclusività e body positivity, ma poi ti scartano per il tuo aspetto. È discriminazione”.

Da parte del programma al momento non è arrivata alcuna replica, che accoglieremo semmai volessero replicare o semmai Lisa Fusco ritenesse opportuno dire la sua.