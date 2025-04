Silvia Toffanin ha dedicato un post di auguri al compagno Pier Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno, tramite il profilo Instagram di Verissimo.

Silvia Toffanin e gli auguri a Pier Silvio Berlusconi

È un giorno speciale per Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset: oggi festeggia il suo 56° compleanno. A sorprenderlo con un tenero gesto è stata Silvia Toffanin.

La compagna, con la quale condivide due figli, Lorenzo di quasi 15 anni, e Sofia di quasi 10, ha scelto di celebrare l’occasione anche pubblicamente.

Non essendo presente sui social con un profilo personale, si è appoggiata ai canali di Verissimo, il talk show che conduce con successo da anni su Canale 5.

La conduttrice ha condiviso un breve ma affettuoso messaggio dedicato all’uomo con cui divide la sua vita da oltre vent’anni, firmandolo anche a nome dei loro figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Nel post, in allegato alla foto di Pier Silvio, si può leggere: “Caro Pier Silvio, tanti auguri di buon compleanno! Sei un papà meraviglioso. Grazie per tutto il tuo amore. I tuoi Sofia, Lorenzo e Silvia.”

Un pensiero semplice e diretto, ma carico di amore e gratitudine, che ha emozionato i tanti fan della coppia, da sempre molto riservata sulla propria vita privata.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, infatti, hanno costruito nel tempo un rapporto solido e lontano dai riflettori, pur essendo entrambi figure molto esposte nel mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria.

Il post ha subito raccolto numerosi commenti e auguri da parte dei follower, che hanno apprezzato la dolcezza del gesto. Non è frequente, infatti, che la Toffanin utilizzi i social, men che meno per momenti così personali.