Mentre si parlava della rottura con Paola Barale, Silvia Toffanin ha spiazzato Gianni Sperti: “Quando hai scoperti di essere cornuto?”. La reazione dell’opinionista di Uomini e Donne….

Gianni Sperti sulla rottura con Paola Barale

Non solo la bella storia d’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini, che si è coronata con il matrimonio e le loro parole di oggi a Verissimo, in trasmissione Silvia Toffanin ha accolto anche Gianni Sperti. Entrato in studio sulle note di “Maschio” di Annalisa e realizzato un balletto improvvisato con Silvia Toffanin e qualche battuta, c’è stato spazio anche per parlare d’amore.

Tornato single dopo sei mesi di relazione, Gianni Sperti ha ammesso che non è stato facile. Tra una chiacchiera e un’altra però Silvia Toffanin ha voluto approfondire le dichiarazioni di Raz Degan, il quale ha affermato che tra lui e Paola Barale la storia è cominciata mentre lei era ancora sposata con Sperti.

Ed è stato proprio in quel momento che Silvia Toffanin ha spiazzato Gianni Sperti: “Quando hai scoperto di essere cornuto?”, facendo scoppiare a ridere non solo il suo ospite, ma anche tutto lo studio.

Poco dopo però l’opinionista di Uomini e Donne tornando serio ha detto:

“Io ho sempre evitato di rispondere e ho evitato e svincolato. Visto che l’ha detto lui, ormai sono passati 20 anni, ma è la realtà dei fatti, quindi sì, è vero! Quando l’ho saputo? Diciamo innanzitutto che le ho portate con dignità. La verità è che senza accuse è andata così. Io avevo capito che c’era qualcosa, ho chiesto e non mi è stata data la risposta. Poi l’ho scoperto dai giornali”.

Così Silvia Toffanin è intervenuta: “Immagino che tu ci sia rimasto molto male….”, così da trovare la risposta più che sincera di Gianni Sperti: “Di m***a”. Ha aggiunto che oggi ne parla con il sorriso e che sarebbe potuto accadere a chiunque, anche a lui:

“Non mi va di chiedere spiegazioni e non le ho chieste perché è successo. Ero in Italia, sapevo che era in viaggio con amici e poi sono uscite le copertine. Io tradito? Mentalmente sì, ma nel matrimonio non ricordo, non l’ho omesso. Ma non penso”.

Per concludere Gianni Sperti ha riconosciuto che in ogni caso si è trattato di un momento difficile, anche se oggi ne parla con estrema tranquillità. Ci sarà una risposta da parte di Paola Barale?