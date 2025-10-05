In puntata a Verissimo quest’oggi abbiamo potuto vedere in anteprima le toccanti promesse di matrimonio tra Andreas Muller e Veronica Peparini.

Le promesse di Andreas Muller

Poco dopo l’appuntamento con Amici 25 dove Veronica Peparini è stata protagonista di una discussione con la maestra Alessandra Celentano, abbiamo assistito alla nuova puntata domenicale di Verissimo. Proprio la coreografa ha presenziato insieme al neo marito Andreas Muller.

La coppia ha parlato in anteprima del matrimonio che si è tenuto il 29 settembre e che ha coinvolto parenti, amici e colleghi della coppia. Una grande festa che ha emozionato e regalato tanta gioia. Ma c’è stato un momento che più di altri ha commosso non solo Andreas Muller e Veronica Peparini, ma anche gli invitati e i telespettatori. Il tanto atteso momento delle promesse, mostrate in anteprima quest’oggi a Verissimo. Ed ecco uno dei momenti delle nozze….

Successivamente dopo un Andreas Muller molto emozionato, anche Veronica Peparini è stata molto profonda nel suo discorso…

Le parole di Andreas e Veronica

Tornati in studio, Silvia Toffanin ha fatto notare quanto siano state importanti le parole utilizzate sia da Veronica Peparini che da Andreas Muller. Proprio il ballerino ci ha tenuto a dire:

“Quelle parole io dovevo dirgliele da un po’. Quello era il momento più giusto, non tanto per dirle e farle sapere a tutti, anche, perché tante persone tra gli invitati hanno conosciuto me in questi anni e dovevo dirle anche ai familiari e cari che ci hanno vissuto. Lei in primis, per dimostrarglielo ogni giorno. Volevo e voglio ripartire perché se lo merita”, ha detto Andreas Muller.

Parole al miele per suo marito anche da parte di Veronica Peparini, che ha visto una crescita importante da parte sua:

“Ha detto delle parole bellissime e l’ho apprezzato. Sentirlo parlare così mi ha dato tanto. Lui è cosciente di tante. È consapevole che quello che faccio per lui è amore, non solo nelle cose belle. L’amore è andare avanti nei momenti difficile e dove tutto non va bene e dove rimani. Insieme cerchi di ricostruire e andare avanti”, ha concluso Veronica Peparini.