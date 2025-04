Dire in poche righe chi è Simona Izzo è impossibile! Volto storico del cinema e della TV italiana, conosciamola meglio in questo articolo dove riporteremo alcune delle sue curiosità, quali età, vita privata, marito e figli, carriera, alcuni dei film più celebri e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Simona Izzo

Nome e Cognome: Simonetta Izzo, nota Simona Izzo

Data di nascita: 22 aprile 1953

Luogo di nascita: Roma

Età: 71 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 65/68 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo, scrittrice ed ex annunciatrice.

Ex marito: Simona è stata sposata con Antonello Venditti

Marito: Simona è sposata con Ricky Tognazzi

Figli: Simona ha un figlio di nome Francesco

Profilo Instagram: @simonettaizzo

Simona Izzo età e biografia

Iniziamo subito con la biografia. Quanti anni ha oggi e dov’è nata Simona Izzo? L’attrice è nata a Roma il 22 aprile 1953 e la sua età oggi è di 71 anni. Il suo segno zodiacale è il Toro.

Se vi state domandando invece altezza e peso della Izzo dovrebbero corrispondere a 1 metro e 70 centimetri e 65/68 kg per la precisione.

È figlia d’arte, in quanto nata da Liliana D’Amico e dal doppiatore e direttore del doppiaggio Renato Izzo. Un amore che Simona ha portato avanti negli anni con la sua famiglia, come vedremo.

Vita privata

E ora la vita privata. Quanti mariti ha avuto Simona Izzo e chi sono dunque i suoi amori?

La prima relazione importante per l’attrice è stata con Antonello Venditti, che ha sposato nel 1975. Dal loro matrimonio è nato Francesco, anche lui uno degli attori e doppiatori più stimati e apprezzati del cinema italiano. Nel 1978 è arrivato il divorzio.

Che canzone ha dedicato Venditti a Simona Izzo? Una domanda frequente a cui si può rispondere sbirciando nella discografia del cantautore romano.

In seguito Simona Izzo ha frequentato per un periodo Maurizio Costanzo, poi nel 1995, dopo 9 anni di fidanzamento, si è sposata con l’attore e regista Ricky Tognazzi. Se vi state chiedendo quanti figli ha Simona Izzo con Ricky Tognazzi, la verità è che non hanno avuto figli.

Qualcuno spesso si è domandato se Myriam Catania è la figlia di Simona Izzo ma la risposta è no, perché Myriam è la nipote in realtà ed è la figlia di Rossella Izzo (sorella gemella di Simona).

E anche per chi si chiede Biagio Izzo è il fratello di Simona Izzo, vi diciamo che non è così. Non esistono legami di parentela come qualcuno erroneamente pensa. Le sorelle di Simona sono: Rossella Izzo, Giuppy Izzo e Fiamma Izzo.

Dove seguire Simona Izzo: Instagram e social

Se siete fan di Simona Izzo e volete sapere se è presente in qualche piattaforma social, la risposta è certamente sì. La regista è presente sia su Instagram che su X, tra quelle più note, ma ha anche un canale YouTube.

Carriera

Descrivere la straordinaria carriera di Simona Izzo in poche semplici righe è impossibile. Da suo padre Renato ha ereditato la passione per il doppiaggio. Oggi è una delle attrici, doppiattrici, direttrici di doppiaggio, registe e sceneggiatrici più importanti che abbiamo in Italia.

Negli anni l’abbiamo conosciuta anche come personaggio televisivo ma anche nelle vesti di scrittrice ed ex annunciatrice. Nelle prossime righe vi elencheremo tutti i progetti che l’hanno vista protagonista davanti e dietro la macchina da presa, così come tutti i programmi a cui ha preso parte in diversi ruoli.

Film e serie TV

Ecco tutti i film e le serie televisive in cui abbiamo visto Simona Izzo nelle vesti di attrice:

Tre colpi di fucile (1982); Orazio – serie TV (1985-1987); Sposerò Simon Le Bon (1986); Parole e baci (1987); Il mistero del panino assassino (1987); Ultrà (1991); In camera mia (1992); La scorta (1993) ; Prestazione straordinaria (1994) ; Camere da letto (1997); Simpatici & antipatici (1998) e I giudici (Excellent Cadavers) (1999)

Come detto Simona ha lavorato anche come sceneggiatrice. Nel dettaglio ha svolto questo ruolo in: Parole e baci (1987); Arrivederci e grazie (1988); Piccoli equivoci (1989); Ultrà (1991); La scorta (1993); Maniaci sentimentali (1994); Vite strozzate (1996); Caro maestro (1996); Camere da letto (1997); Una gioia involontaria (1997); Canone inverso – Making Love (2000); Commedia sexy (2001); Lo zio d’America (2002-2006); Il Papa buono (2003) e Io no (2003).

Altri progetti con sceneggiatrice Simona Izzo ricordiamo: Tutte le donne della mia vita (2007); L’isola dei segreti (2009); Il padre e lo straniero (2010); Tutta colpa della musica (2011); Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? (2012); Pietro Mennea – La freccia del Sud (2015); La vita promessa (2018); Svegliati amore mio (2021) e Se potessi dirti addio (2024)

Tra film, cortometraggi e documentari, questi sono i progetti al cinema che hanno visto Simona Izzo alla regia: Maniaci sentimentali (1994), Camere da letto (1997), Una gioia involontaria (1997), Un altro mondo è possibile (2001), Io no – con il marito Ricky Tognazzi (2003), Tutte le donne della mia vita (2007) e Lasciami per sempre (2017)

In televisione invece ha condiviso la regia con sua sorella Rossella nel film Parole e baci del 1987, poi Alfabeto italiano nel 1997 in solitaria per un episodio. La co-regia l’ha sperimentata ancora con L’amore strappato, Svegliato amore mio e Se potessi dirti addio insieme al marito Ricky Tognazzi.

Negli anni come detto ha fatto anche da doppiatrice di diversi film (anche d’animazione) e serie televisive. Ha scritto ben 9 libri in carriera, tra cui l’ultimo nel 2022 dal titolo 4 sorelle, 8 matrimoni, 9 divorzi (con Rossella, Fiamma e Giuppy Izzo).

Durante il suo percorso artistico ha ricevuto riconoscimenti ed è stata candidata per importanti premi.

Programmi TV

Anche in quanto a programmi televisivi, Simona Izzo non si è fatta mancare davvero nulla! Ha svolto il ruolo di annunciatrice televisiva per le reti Rai, ma anche di opinionista, concorrente o ancora commentatrice.Ecco dove l’abbiamo vista nel dettaglio:

Annunciatrice TV (1977-1982); Prossimamente – programmi per sette sere (1977-1982); Giochi senza frontiere (1982); Test – Gioco per conoscersi(1983-1984); Buona Domenica (1985); Dopo Festival(2003); La fattoria 2 (2005); Domenica in… Insieme(2007-2008); Pechino Express (Rai 2, 2012); Domenica in… Così è la vita (Rai 1, 2012-2013); Grande Fratello VIP 2(2017); Grande Fratello (2018); Live – Non è la d’Urso (2019-2021);

Affari tuoi – Formato famiglia (2022); La vita in diretta(dal 2021); Il cantante mascherato 4 (2023); Concerto di Capodanno delle bambine e dei bambini (2024)

La Fattoria 2

Durante la seconda edizione de La Fattoria, Simona Izzo ha condiviso la poltrona di opinionista con Barbara Alberti. La stagione del 2005 ha visto alla conduzione Barbara d’Urso e ha visto uscire vincitore Raffaello Tonon.

Pechino Express

Altro reality a cui ha preso parte Simona Izzo è Pechino Express, ma stavolta in qualità di concorrente.

Grande Fratello

Sempre come concorrente e poi come opinionista, la Izzo ha avuto modo di sperimentare anche l’esperienza del Grande Fratello. Ha preso parte alla seconda edizione Vip nel 2017 e poi ha commentato da studio l’anno successivo.

La Vita in Diretta

Dal 2021 ormai ricopre il ruolo di opinionista ricorrente a La Vita In Diretta. Un ruolo che come abbiamo detto ha sperimentato più volte negli anni.

Il Cantante mascherato

In occasione della quarta edizione de Il Cantante Mascherato, Simona Izzo si è messa in gioco dietro la maschera dei Colombi, insieme a suo marito Ricky Tognazzi, ma sono stati eliminati quasi subito.

Simona Izzo opinionista a The Couple?

È il 2025 quando su Canale 5 è stato ufficializzato il nuovo programma televisivo, The Couple, condotto da Ilary Blasi. Si era detto che Simona Izzo avrebbe affiancato Luca Tommassini, ma la notizia è stata smentita. Al fianco del coreografo è stata ufficializzata infatti Francesca Barra.