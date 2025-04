Al posto di Simona Izzo, impegnata con altri progetti, come opinionista a The Couple ci sarà Francesca Barra.

The Couple, tra gli opinionisti Francesca Barra

Mentre via via viene “snocciolato” il cast di The Couple, in questi giorni si sta parecchio parlando anche degli opinionisti. Recentemente Davide Maggio sul proprio sito aveva parlato di due volti noti pronti a sedersi sulla poltrona per commentare le vicende dei protagonisti del reality televisivo. Ma a quanto pare solo uno dei due sarebbe stato confermato.

Il giornalista aveva precisato però “non c’è la firma e non c’è ancora nulla di definitivo”. Oggi, però a quanto pare ci sarebbe un aggiornamento interessante, che secondo la fonte sarebbe addirittura risolutivo. Oltre a Luca Tommassini, confermatissimo secondo i rumor, ecco chi ci dovrebbe essere al suo fianco a The Couple:

“Vi confermiamo la partecipazione del coreografo Luca Tommassini, che sarà opinionista in studio insieme a Francesca Barra, giornalista e conduttrice, già volto di Mediaset (conduce 4 di Sera Weekend nell’access di Rete 4 insieme a Roberto Poletti)”.

Se così fosse si tratterebbe di un’accoppiata interessante e inedita.

E Simona Izzo? Proprio Davide Maggio aveva fatto il suo nome come nome virato per il ruolo di opinionista. A quanto pare però a The Couple non ci sarà! Il medesimo sito ha svelato quale sarebbe il motivo. Ultimamente Simona Izzo è assente dal tavolo de La Vita in Diretta perché impegnata su Canale 5 con una serie TV.

Dopo la prima fortunata stagione della miniserie Se potessi dirti addio, pare che Simona Izzo abbia preferito tornare alla regia del progetto con il marito Ricky Tognazzi per una seconda stagione. Il lavoro con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik dunque dovrebbe tornare presto in onda su Canale 5, secondo quanto riferito da Davide Maggio. Niente The Couple, ma tante altre belle cose, se così fosse!

Ora non ci resta che attendere l’ufficialità da parte del programma!