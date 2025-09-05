Yves Saint Laurent, Scervino e Schiaparelli sfilano tra le star: brilla Simona Jakstaite, con Clooney, Julia Roberts e Jude Law.

Simona Jakstaite sul red carpet di Venezia 82

Il red carpet della serata inaugurale della 82ª Mostra del Cinema di Venezia si è trasformato in una passerella da sogno. Riflettori accesi, grandi star internazionali e uno stile che ha fatto battere il cuore degli appassionati di glamour. A dominare la scena è stata Simona Jakstaite, imprenditrice lituana e autentica icona di eleganza, che ha conquistato pubblico e fotografi con un meraviglioso abito haute couture firmato Yves Saint Laurent.

Alta, magnetica e dallo stile inconfondibile, Simona ha sfilato con grazia e sicurezza, confermandosi come la protagonista indiscussa di questa edizione. Non è un caso: la sua è una storia che unisce bellezza e concretezza. Dopo aver vissuto in Lituania, è approdata in Italia dieci anni fa, stabilendosi a Milano, dove si è laureata in Scienze della Comunicazione. Proprio nel capoluogo lombardo ha iniziato a lavorare come graphic designer per importanti società, fino ad approdare alla direzione creativa.

Oggi Simona Jakstaite è creative director del gruppo bancario iSwiss, una delle realtà finanziarie più dinamiche del panorama europeo. Il gruppo è stato fondato e diretto dal marito, Christopher Aleo, banchiere svizzero di origini italiane, copertina di Forbes e indicato dalla prestigiosa rivista come uno dei giovani imprenditori più influenti al mondo.

Sul tappeto rosso, Simona non era sola: al suo fianco anche Aleo, impeccabile nel suo stile sobrio ed elegante. Insieme formano una delle coppie più affiatate e ammirate del jet set internazionale.

Accanto a loro, il red carpet ha visto sfilare anche George Clooney, Julia Roberts e Jude Law, in abiti da sera firmati Ermanno Scervino, Maison Schiaparelli e Tom Ford, simboli assoluti del glamour hollywoodiano. Ma è stato il fascino discreto di Simona a rubare la scena.

Se questa 82ª edizione sarà ricordata per lo scintillio delle sue stelle, Simona Jakstaite ne sarà il volto simbolo, tra raffinatezza, talento e visione.