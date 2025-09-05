In queste ore è giunta notizia che un celebre ex tronista di Uomini e Donne è entrato a far parte del cast della nuova edizione di Supervivientes, format spagnolo de L’Isola dei Famosi.

Da Uomini e Donne a Supervivientes

Mentre aspettiamo la partenza su Canale 5 della nuova edizione di Uomini e Donne, in queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato un celebre ex tronista del dating show. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Ivan Gonzalez, che ha preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi tra il 2018 e il 2019. Come ha annunciato lui stesso sui social, il modello è entrato a far parte della nuova edizione di Supervivientes All Star, format Vip spagnolo de L’Isola dei Famosi. Non tutti ricordano che già in passato Ivan aveva già partecipato al reality show, mettendosi alla prova con questa dura e difficile esperienza.

Adesso, in occasione dell’edizione All Star, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di ripartire per l’Honduras e di rifare il percorso sull’isola. In merito alla partecipazione a Supervivientes, Ivan ha dichiarato entusiasta:

“8 anni fa mi sono lanciato in questa avventura con una promessa: dare tutto. Oggi mantengo di nuovo quella parola. Grazie di cuore alla squadra che mi ha regalato nuovamente questa esperienza unica e a tutti voi che mi supportate dal mio primo salto in elicottero. Torno con più forza e con la stessa promessa: lottare fino alla fine, portare la verità, dare il meglio di me e dimostrare che niente e nessuno mi fermerà. Ci vediamo al mio ritorno, che spero sia tra molto. Vi amo”.

Ma cosa accadrà e come se la caverà questa volta Ivan Gonzalez? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un grande in bocca al lupo all’ex tronista di Uomini e Donne.