Simona Tagli è tornata a parlare della sua esclusione dal nuovo programma di Carlo Conti, il talent show di Rai 1 Ne vedremo delle belle.

Ospite questo pomeriggio di TV Talk per commentare il nuovo programma di Carlo Conti Ne vedremo delle belle, Simona Tagli è tornata a commentare la sua mancata partecipazione allo show.

L’ex showgirl ha ribadito non solo di essere stata esclusa, ma addirittura “neanche tenuta in considerazione, neanche citata“. Un’assenza che a quanto pare ha sorpreso la Tagli, la quale ha voluto tornare sull’argomento.

Durante la trasmissione di Rai 3, la conduttrice Mia Ceran ha provato anche ad indagare sulle possibili motivazioni di questa decisione, chiedendo direttamente all’ex showgirl il perché della sua esclusione.

La risposta della Tagli è stata piuttosto emblematica: “Perché non ho fatto probabilmente il Bagaglino, perché secondo me è una cosa karmika. Io arrivo sempre alla fine, alla fine della fiera sbuca la Simona da qualche parte e c’è il coup de foudre”.

Un commento che lascia intendere una certa amarezza, ma anche una visione quasi fatalista del proprio percorso professionale. La Tagli, infatti, non ha mai fatto parte dello storico varietà Il Bagaglino, che ha lanciato molte delle protagoniste di Ne vedremo delle belle.

Secondo lei, questa potrebbe essere una delle ragioni della sua esclusione. Nonostante tutto, Simona Tagli pare segua la trasmissione e abbia anche una preferita tra le concorrenti del programma di Carlo Conti, per cui fa il tifo: Valeria Marini.

A tal proposito, ha raccontato un aneddoto curioso legato proprio alla showgirl sarda e scherzando ha detto: “Potrei farle da madrina, perché fu una mia proposta a Ninni Pingitore, quando facevo Domenica In, di propormi al Bagaglino come la nuova Marilyn Monroe degli anni moderni. E non scelse me, scelse lei. Quindi il suo successo lo deve anche a me.”

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Ne vedremo delle belle, durante la quale vedremo le protagoniste confrontarsi anche con una nuova prova: la canzone ad ostacoli. Mentre si esibiranno, dovranno dar fronte ad una sempre di imprevisti e difficoltà.