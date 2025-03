In puntata su Rai 1 a Ne vedremo delle belle questa sera abbiamo avuto modo di vedere cosa è successo nel backstage tra Valeria Marini e le altre concorrenti dopo quanto successo a Domenica In e nel corso dell’ultima puntata.

Ne vedremo delle belle, tutte contro Valeria

Siamo finalmente giunti alla seconda puntata di Ne vedremo delle belle. Questa sera la trasmissione condotta da Carlo Conti ha avuto modo di vedere ancora una volta le 10 showgirl sfidarsi tra loro, in una gara senza esclusione di colpi. E questa sera durante la puntata abbiamo avuto modo di vedere quanto accaduto in puntata a Domenica In, quando le concorrenti si sono esibite tutte insieme.

“Dovevamo cantare la canzone con le giuste luci e tempi, oltre che posizioni”, hanno subito detto Adriana Volpe, seguita da Patrizia Pellegrino e tutte le altre. “Lei si è alzata e si è messa a cantare. Se Mara l’avesse detto a me le avrei risposto che era un’esibizione corale”, ha continuato Matilde Brandi.

Laura Freddi continuando ad attaccare Valeria Marini ha detto che sembrava quasi essere diventata una gara a chi si faceva vedere di più. Patrizia Pellegrino e Veronica Maya hanno detto la loro hanno discusso sul fatto che la prima si sia tolta la giacca. Ma tutti gli occhi erano puntati su Valeria Marini.

Valeria Marini ha provato a giustificarsi: “Se Mara mi dice di cantare, io lo faccio”. Qualcuna però l’ha accusata sostenendo non sia andata esattamente in questo modo, anzi! Insomma è servito Carlo Conti per smorzare subito gli animi che si stavano infiammando nel corso della puntata di Ne vedremo delle belle.