Dopo il percorso al Grande Fratello, l’ex volto di Non è la Rai Ilaria Galassi ha rilasciato il suo nuovo singolo dal titolo Niente da perdere.

Fuori il nuovo singolo di Ilaria Galassi di Non è la Rai

Ilaria Galassi, ex volto noto di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello, a cui ha partecipato con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, è tornata sulla scena musicale con il suo nuovo singolo Niente da perdere, rilasciato il 28 marzo 2025.

Il brano, scritto da Gianni Pollex, Oscar Cosimo Angiuli, Nicolas Budani e Antonella Sgobio, è prodotto e distribuito da Keep Hold s.r.l. e Starpoint International s.r.l., con edizione Warner Chappell Music Italia s.r.l. e Café Concerto Italia s.r.l..

Niente da perdere si presenta come un pezzo dalle sonorità fresche ed estive, perfetto per la stagione calda in arrivo e per accompagnare il tema centrale della canzone. Il brano racconta, infatti, di una storia d’amore giovanile, leggera e spensierata.

A raccontare il significato della canzone è stata la stessa Ilaria Galassi, che ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova avventura musicale: “Niente da perdere è la mia apertura alla primavera e all’estate e, nello specifico, agli amori che nascono in questo periodo“.

L’ex Non è la Rai ha poi continuato, rivelando: “Ho voluto rappresentare quegli amori giovanili e fugaci, che lasciano dentro di noi un ricordo dolce e incancellabile dell’estate. Insieme agli autori abbiamo così cercato di ricreare quella magia e quella sensazione di leggerezza che si crea quando si vive questo tipo di amore“.

Il brano potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera artistica di Ilaria, che dopo l’esperienza televisiva, sembra voler continuare a coltivare la sua passione per la musica.

Il singolo si inserisce in un panorama musicale in cui le hit estive giocano un ruolo fondamentale e le sonorità scelte sembrano perfettamente in linea con l’atmosfera solare e nostalgica evocata dal testo.