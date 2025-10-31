Durante la diretta del Grande Fratello, Simona Ventura ha rimproverato Francesco Rana dopo lo scontro con Omer Elomari: “Ti è uscita malissimo!”.

Simona Ventura gela Francesco

Al Grande Fratello 2025 gli scontri non mancano mai, e l’ultima puntata ne è stata la prova. Protagonisti della serata sono stati Francesco Rana e Omer Elomari, finiti al centro di un acceso dibattito che ha acceso il pubblico e scatenato la reazione di Simona Ventura.

LEGGI ANCHE: Giulia Soponariu è stata rapita da bambina, il racconto e i dettagli

Tutto è partito da un filmato mostrato in studio, in cui Francesco criticava Omer per il suo modo di parlare, invitandolo a “esprimersi meglio in italiano” perché “si trova in Italia”. Una frase che non è passata inosservata e che ha subito acceso la polemica non solo in settimana, ma anche nel corso della puntata.

A prendere la parola è stata proprio Simona Ventura, che non ha nascosto il suo disappunto. Rivolgendosi a Francesco Rana, la conduttrice non gli ha risparmiato una frecciata, gelandolo in diretta: “Posso dirti? Ti è uscita malissimo! Il fatto che tu non lo capisca è un problema tuo.”

Con queste parole, la conduttrice ha letteralmente messo a posto Francesco, scatenando un applauso in studio e l’imbarazzo del diretto interessato. Da lì, la discussione è esplosa anche tra i concorrenti. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Dopo le parole di Simona Ventura, Omer, visibilmente infastidito, ha risposto a tono: “Tu impara un anno un’altra lingua, vediamo se parli come me.”

Ma non è finita, perché anche i concorrenti sono intervenuti. Rasha Younes è stata piuttosto diretta. In difesa di Omer ha attaccato Francesco: “Ma se parla meglio di te, ma ti senti!? Prima di pensare a come Omer parla italiano, dovrebbe imparare a parlarlo lui e ad esprimere un concetto!”

Da studio anche Ascanio Pacelli ha ribadito il concetto, sottolineando che le parole di Francesco sono state un vero scivolone.

Insomma, una serata infuocata, in cui Simona Ventura senza mezze misure ha ripreso i concorrenti quando necessario come accaduto con Francesco.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.