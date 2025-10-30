Nella casa del Grande Fratello Giulia Soponariu è tornata a parlare di quando è stata rapita da bambina e ha raccontato i dettagli dell’accaduto. Ecco cosa ha svelato la giovane gieffina.

Il racconto di Giulia Soponariu

Una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello è certamente Giulia Soponariu. La giovane gieffina fin dal primo momento si è messa in gioco senza timore e in queste ultime ore si è raccontata a cuore aperto, facendo luce su un brutto episodio accaduto durante la sua infanzia. Quando era solamente una bambina infatti Giulia è stata rapita da un gruppo di malintenzionati. Già qualche giorno fa la Soponariu aveva fatto luce su questo drammatico avvenimento ma solo adesso ha trovato la forza di raccontare i dettagli di quella giornata. Ecco cosa ha svelato in merito:

“Mi hanno rapita a Nichelino, avevo circa 4 anni. C’era questa bambina sempre vestita di rosa, di 14 anni, e mia mamma mi diceva di non giocare con lei. Una domenica ero a fare una grigliata con la mia famiglia e vedo questa bambina. Ricordo che mi chiamava. Vado e mi chiede se volessi provare la sua bici e di seguirla. Inizio a seguila, da lì il blackout. Ricordo solo di essere salita su un furgone bianco, c’erano due uomini. Ricordo di aver pensato che mi avrebbero portata a casa”.

A quel punto Giulia Soponariu fa sapere di essere stata abbandonata in un campo e di essere stata ritrovata dalla sua famiglia poche ore dopo: “Mi ricordo che mi sono svegliata in un campo dove c’era un benzinaio e avevo meno capelli, me li avevano tagliati. Mi hanno trovata dopo poche ore. Negli anni successivi mia mamma ha provato a farmi credere che fosse un sogno, ma fino all’età di 11 anni avevo paura di dormire da sola”.

La traumatica esperienza vissuta da Giulia ha fatto emozionare non solo il resto dalla casa, ma anche tutto il web e di certo nelle prossime puntate in prima serata si parlerà del passato della gieffina.

