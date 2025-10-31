Ieri in occasione della seconda puntata dei Live di X Factor 2025, Emma Marrone è tornata nel talent dove ha presentato il nuovo singolo “Brutta storia”. Poi la proposta a Giorgia che ha fatto impazzire i fan…

Emma Marrone da standing ovation

L’imperdibile seconda puntata dei Live di X Factor 2025 ci ha svelato non solo le esibizioni e il nome del prossimo eliminato. A infiammare il palco, però, tra una manche e un’altra, ci ha pensato Emma Marrone. Il ritorno dell’ex giudice del talent show musicale è stato accolto con grande entusiasmo da parte non solo dei concorrenti e giudici, ma anche di tutto il pubblico, che non vedeva l’ora di risentirla live.

La sua presenza è arrivata per presentare il nuovo singolo “Brutta storia”, scritto dalla stessa Emma Marrone con Olly e Paolo Antonacci. La musica invece è stata composta da Olly, Paolo Antonacci e Juli, che ne ha anche prodotto il pezzo. Si tratta di un altro piccolo gioiellino della carriera di Emma, che ieri ha avuto modo di presentarlo a X Factor.

LEGGI ANCHE: Loredana Bertè ricorda la sorella Mia Martini a This Is Me

Sul palco la cantante ha portato una performance di altissimo livello, non che ci fossero grossi dubbi, con una coreografia studiata nei minimi dettagli. Ha riproposto infatti il medesimo set del videoclip del brano. Scelta non solo azzeccata ma anche molto apprezzata da parte del pubblico. Oltre “Brutta storia”, Emma Marrone si è esibita anche sulle note del brano sanremese “Apnea”, facendo letteralmente esplodere il pubblico in una standing ovation.

Ed ecco qui il momento esatto in cui Emma ha infiammato il palco di X Factor…

Al termine dell’esibizione c’è stato un enorme applauso da parte dei presenti. Emma Marrone dunque ha raggiunto il centro dello studio, dove ad attenderla c’era Giorgia. Ed è qui che la cantante ha invitato la collega e conduttrice di X Factor a salire sul palco con lei nei suoi prossimi live negli ippodromi.

Una notizia, questa, che ha mandato in visibilio i fan delle due cantanti, che sperano tanto in una loro collaborazione. E con due voci e talenti così non si può di certo dire il contrario!