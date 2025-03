Potrebbe arrivare presto l’ufficialità, ma dopo le indiscrezioni di TV Blog oggi Alfonso Signorini ha confermato che Simona Ventura sarà opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Simona Ventura opinionista de L’Isola dei Famosi

Da settimane oramai si parla del ritorno de L’Isola dei Famosi a maggio, in prima serata su Canale 5. È ormai ufficiale, dopo settimane di rumor, che al timone di conduzione vedremo Veronica Gentili. La giornalista però da chi sarà affiancata tra gli opinionisti? Nelle scorse settimane TV Blog aveva lanciato il nome di Simona Ventura.

Della conduttrice, impegnata insieme a Paola Perego con Citofonare Rai 2, si era detto del cambio d’agente e di conseguenza di nuovi scenari professionali per lei. Ed ecco qui che è balzata l’idea di vedere Simona Ventura come opinionista unica de L’Isola dei Famosi. Ipotesi che potrebbe però concretizzarsi!

Fino a questo momento sembrava esserci ancora qualche riserva da parte di tutti. In mattina durante la puntata di Boom, il nuovo format online di Alfonso Signorini è arrivata una “quasi” ufficialità! Il discorso è nato durante il primo spazio dedicato ai gossip, indiscrezioni e ai promossi e bocciati della settimana.

Grazia Sambruna, che affianca il conduttore in questa rubrica, incuriosita ha chiesto ad Alfonso Signorini cosa ci fosse di vero nei rumor dei giorni scorsi: Simona Ventura ci sarà davvero a L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista? Così il padrone di casa ha rivelato: “Mi sa di sì…. ci sarà lei in coppia con la Gentili. È comunque un bel ritorno, accontentiamoci di questo per adesso. Si fa tutti lei, le mancava giusto l’opinionista”.

Quindi se così fosse si tratterebbe davvero di un gradito ritorno di Simona Ventura a Mediaset e, in particolare, a L’Isola dei Famosi. Un bel colpaccio da parte della rete se il rumor dovesse andare in porto. Si attende come sempre l’ufficialità da parte dei canali ufficiali della trasmissione.