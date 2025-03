Se la notizia che sta circolando in rete dovesse essere vera, avrebbe davvero del clamoroso. Si vocifera infatti che Simona Ventura potrebbe tornare a L’Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista unica, dopo essere stata per tanti anni in passato conduttrice del reality e averlo portato al successo.

Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi?

Giunge una notizia “friccicarella” che se solo dovesse essere vera avrebbe davvero del clamoroso! In queste ultime ore TV Blog ha lanciato una notizia su L’Isola dei Famosi che coinvolgerebbe… Simona Ventura!

Avete letto perfettamente. Il sito, che fino a poco prima aveva lanciato i nomi di Pierpaolo Pretelli come inviato, così come Dario Maltese e Vladimir Luxuria come opinionisti, ha poi svelato un retroscena che avrebbe dell’incredibile. Per questo ruolo infatti si starebbe virando il nome di colei che ha portato al successo il programma (in quel periodo in Rai) nel 2003:

“Simona Ventura potrebbe tornare all’Isola dei Famosi, stavolta però nelle vesti di unica opinionista”, si apprende dal portale web. Insomma un compito totalmente differente per lei, che se fosse vero si rivelerebbe identico a quello fatto da Vladimir Luxuria. Anche lei infatti è stata naufraga, ma anche opinionista, inviata e conduttrice. Si ripeterà lo stesso per la Ventura?

Secondo le indiscrezione si starebbe studiando tale mossa in questi giorni. Il ritorno, sempre come si legge dalla fonte, potrebbe essere legato all’arrivo di Simona Ventura nella scuderia di Beppe Caschetto. Ora che la conduttrice condivide lo stesso agente di Fabio Fazio (con il quale si ritrova ogni domenica nel tavolo di Che Tempo Che Fa), potrebbero quindi arrivare dei nuovi interessanti scenari professionali.

Novità che, se fosse vero, potrebbero andare oltre la Rai. Questo perché come già anticipato da Davide Maggio, avrebbe deciso di non fare la prima serata autunnale su Rai 2.

In attesa di capire cosa succederà con Simona Ventura e se questa notizia si concretizzerà, vi invitiamo a seguirci per tante altre indiscrezioni e news!