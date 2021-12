3 Simone commenta le foto con Delia Duran

Nel nuovo numero di Novella 2000 che trovate in edicola in queste ore anche un’intervista a Simone Bonaccorsi. Il modello, 26 anni di Catania, è tra i bei e aitanti marcantoni paparazzati nelle settimane scorse tra le braccia di Delia Duran, moglie di Alex Belli.

I giornali hanno ricamato sulle foto rubate dal dietro le quinte di una sfilata, dove Simone e Delia si scambiavano un abbraccio che per qualcuno aveva un trasporto ambiguo. Simone Bonaccorsi approfitta però dello spazio che Novella gli ha riservato e, ai microfoni del nostro Armando Sanchez, dirada le nebbie del gossip definendo il rapporto tra lui e Delia Duran.

“Tra Delia e me c’è solo una forte amicizia”, assicura. “L’ho conosciuta perché ho lavorato con Alex Belli nel suo studio fotografico. Ho realizzato vari shooting con lui, e con il tempo si è instaurato un bel rapporto. Quegli scatti”, prosegue, “sono stati realizzati a nostra insaputa da un paparazzo… Delia stava molto male per quello che stava succedendo nella casa tra Alex e Soleil”, spiega ancora Simone Bonaccorsi, “e mi ha chiesto di confortarla. Non mi sarei mai permesso di rovinare una relazione sentimentale. Perché poi? Quelle foto sono normalissime,” insiste, “un semplice abbraccio tra due persone che si vogliono bene”.

Il bene di Simone e Delia si riflette peraltro nell’affetto che lega Bonaccorsi e Alex Belli. Dopo l’uscita di quest’ultimo dalla casa del Grande Fratello VIP, con Simone si sono rivisti ironizzando su quello che i giornali avevano raccontato di lui e Delia.

“È stato un incontro molto piacevole”, commenta Simone al nostro settimanale. “Abbiamo anche scherzato,” dice, “gli ho detto ironicamente che Delia ormai era la mia donna, e che stava con me. Alex è scoppiato a ridere e ci siamo abbracciati”.

Belli è anche autore di una lettera di scuse alla moglie scritta per noi di Novella 2000 e pubblicata sullo stesso numero che trovate in edicola.