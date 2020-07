Simone Coccia torna a far parlare di sé. Insieme all’onorevole Stefania Pezzopane forma una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo, ma nonostante questo i due si professano amore eterno e convivono da ormai sei anni. Si dichiara felicemente innamorato, Simone, che è stato pizzicato dai paparazzi di Novella 2000 in compagnia di alcuni amici e di un’esplosiva cubana di nome Live.

Intercettato da Diego Paura, però, Simone Coccia ha rassicurato la sua amata Stefania e tutti i suoi fan. Live è semplicemente un’amica e collega, con la quale tornerà a lavorare insieme al suo compagno di palcoscenico Simone Arru:

Ha detto con grande serenità Simone Coccia facendo scivolar via qualsiasi tipo di malizia sul rapporto tra lui e Live, la cubana con cui è stato pizzicato in spiaggia. E sempre a proposito di donne, parlando di Lucia Bramieri, che nel frattempo a Novella 2000 ha confidato di voler tornare nella Casa del GF e di innamorarsi, Coccia ha aggiunto:

«La questione con Lucia Bramieri si può dire sia definitivamente chiusa. Tra me e lei non c’è mai stata una storia nascosta, ma una semplice e divertente amicizia. La mia natura? Diciamo che sistematicamente mi porta a cercare nuove amicizie, maschili e femminili. Anche perché nel mio rapporto con Stefania non è assolutamente vietato, come magari in altri rapporti, avere delle amicizie femminili, che ben vengano. La mia natura? È quella di un leone».