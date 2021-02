1 La frecciatina di Simone Gianlorenzi

Ancora una volta a commentare quello che accade nella casa del Grande Fratello Vip 5 è Simone Gianlorenzi. Il marito di Stefania Orlando è intervenuto nuovamente sui social per prendere le parti di sua moglie, che nel corso dell’ultima puntata del reality è stata ripresa da Samantha de Grenet. Come ricorderemo qualche giorno fa proprio la conduttrice aveva nominato la showgirl, dando come motivazione il fatto che quest’ultima sia troppo “precisina” e “maestrina”. Ieri sera così proprio Samantha ha ammesso di essere rimasta male, e ha rimproverato Stefania per essere entrata nel suo personale.

A quel punto ad intervenire è stato proprio Simone Gianlorenzi. Il musicista, con un post su Twitter, ha non solo ricordato una forte frase detta qualche settimana fa da Samantha de Grenet proprio a Stefania Orlando, ma le ha anche lanciato una frecciatina. Queste le sue dichiarazioni:

“Stefania certo però sei andata sul personale, ti pare a dire a Samantha paroloni come “maestrina” e “precisina”? Poi non te la prendere se ti dice “io ti uccido” perché ha ragione e che cavolo, ma guarda un po’”.

Le parole di Simone Gianlorenzi non sono passate inosservate, tuttavia ultimamente sembrerebbe che tra Stefania e Samantha sia tornato il sereno. Le due infatti, dopo un primo momento di tensioni, pare abbiano voltato pagina, nonostante proprio la Orlando sia tornata a nominare la de Grenet. Che i rapporti siano nuovamente a rischio? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.