“Single e sulla piazza”, Arisa cerca fidanzato e lancia un appello in diretta TV

Andrea Sanna | 21 Aprile 2024

Arisa

Non si arrende Arisa! La cantante cerca fidanzato e in diretta TV lancia un appello: “Single e sulla piazza”

A The Voice Generations, Arisa ha ammesso di essere “single e sulla piazza”. Per tale motivo ha lanciato un appello TV in cui ha spiegato di cercare fidanzato.

Arisa cerca fidanzato in diretta TV

C’è chi ha trovato l’amore come Ilary Blasi e chi, invece, come Chiara Ferragni riparte da sé. All’elenco però stavolta si aggiunge Arisa che, sempre più motivata, è alla ricerca di un fidanzato. Per tale ragione in diretta TV ha lanciato un appello!

La cantante, tra le più belle voci della musica italiana, è giudice di The Voice e non ha mai nascosto la sua vita sentimentale, spiegando di essere single. Lei stessa si è definita simpaticamente “zitella”, e vorrebbe tanto condividere la sua vita con qualcuno. In TV ha fatto sapere di essere sulla piazza e alla ricerca dell’amore vero.

Non è la prima volta che Arisa si lascia andare a dichiarazioni del genere sia sul piccolo schermo (basti pensare a quando è stata ospite ad Amici o ha ricevuto la sorpresa a C’è posta per te dall’amico Siani), così come sui social. Lei stessa aveva fatto un vero e proprio annuncio sul suo profilo per il compleanno. Un post che fece il giro del web.

E adesso ci ha riprovato. Durante la diretta TV di The Voice Generations, talent musicale condotto da Antonella Clerici, Arisa ha detto la sua. La giudice, che condivide il ruolo insieme a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté, ha optato per un outfit provocante con una scollatura. Poi ha ammesso di cercare fidanzato:

“Sono single e sulla piazza”, sono state le parole precise della cantante in trasmissione. La stessa non ha avuto troppi problemi di ammettere davanti a tutta Italia di cercare l’amore. Non sappiamo se la sua richiesta sia stata accolta da qualcuno, ma ci auguriamo che Arisa possa trovare quell’amore che tanto desidera e canta nelle sue splendide canzoni! E siamo certi che arriverà anche per lei!