Sinner vince ancora e fa una dedica alla fidanzata Anna Kalinskaja: “La ringrazio”

Gossip

Andrea Sanna | 23 Giugno 2024

Jannik Sinner vince ancora! Dopo il trionfo sull’erba (il suo primo) ad Halle, ha rivolto una dedica alla sua fidanzata e collega, Anna Kalinskaja: “La ringrazio”, ha detto entusiasta il tennista altoatesino.

La dedica di Jannik Sinner

Non solo novità sul prossimo Festival di Sanremo 2025, dalle presunte date alle novità che avrebbe in mente Carlo Conti. Oggi 23 giugno è una giornata speciale per Jannik Sinner e per lo sport italiano. Il numero 1 al mondo del tennis ha vinto ad Halle contro Hurkacz, suo grande amico e finalista del torneo tedesco. Una gioia irrefrenabile per il nostro tennista italiano, che ha regalato un bellissimo discorso e rivolto un pensiero alla sua fidanzata Anna Kalinskaja, anche lei tennista e impegnata in una finale (poi persa).

A Sky Sport per prima cosa le sue parole sono andate all’avversario Hurkacz. Condividere il campo con lui è stato davvero molto speciale. Poi parole al miele per il suo team, che per quanto lo spinga a lavorare duramente, questo lo sprona a ottenere grandi risultati. A seguire le parole per la sua famiglia e per suo papà che è volato ad Halle per la finale.

Una vittoria importantissima per Jannik Sinner, in una partita non di certo semplice e dove ha dovuto dare il massimo e giocare il suo miglior tennis per poter riuscire ad arrivare fino in fondo. Una bella sensazione per lui trionfare in un torneo sull’erba. Ora la sfida arriva con Wimbledon, dove lo scorso anno ha raggiunto la semifinale. Ora però arriva lì con più fiducia e con una settimana in cui poter lavorare.

Ed ecco poi le dolci parole di Jannik Sinner per la sua fidanzata Anna Kalinskaja, che a Berlino contro Jessica Pegula ne è uscita sconfitta: Mi dispiace per la mia ragazza che ha perso a Berlino con cinque match point, ma anche lei ha avuto una bellissima settimana“. Dichiarazioni che sicuramente strapperanno un sorriso alla sua collega e dolce metà. I due sono usciti allo scoperto non da tantissimo e queste parole suggellano così la loro storia d’amore.

Intanto come detto ora Jannik Sinner pensa a Wimbledon, con l’intenzione di inanellare un’altra importante vittoria. Sempre nel tennis oggi importante trionfo nel doppio anche per Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Complimenti ai nostri atleti per questi grandiosi traguardi!