Australian Open: quando gioca Sinner, dove vederlo e chi è il prossimo avversario

Quando gioca Sinner agli Australian Open

Jannik Sinner quando gioca e dove vederlo in TV agli Australian Open? Chi è il suo prossimo avversario di Sinner? Queste sono probabilmente alcune delle domande più gettonate da parte degli utenti.

Ebbene concentriamoci subito sulla prima curiosità quando gioca Sinner. Dopo aver superato agilmente Hugo Gaston nella partita d’esordio del 20 gennaio, il tennista altoatesino ha un nuovo ostacolo da affrontare.

Ma quando scenderà in campo e quando gioca Jannik Sinner? Il prossimo match è in programma per giovedì 22 gennaio alle ore 09:00 circa.

Sinner dove vederlo in TV

Ora che sappiamo quando gioca Sinner, le domande sono ancora molte. Ma dove vederlo in TV l’incontro di Sinner in programma il 22 gennaio?

Ebbene la gara, così come tutti gli altri match degli Australian Open 2026, sono un’esclusiva Warner Bros. Discovery.

Tutte le partite sono visibili su Discovery+ e HBO Max. Alcuni di quelli principali andranno anche su Eurosport, grazie a DAZN, TimVision e Prime Video.

Se siete appassionati di tennis dunque, ora avete tutti gli elementi disponibili.

Il prossimo avversario di Jannik agli Australian Open

Scoperto quando gioca Sinner e dove vederlo in TV, chiudiamo con la prossima curiosità.

Chi è il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open? A scontrarsi con il nostro atleta azzurro vedremo James Duckworth.

È australiano, classe 1992. Ha costruito la sua carriera passo passo, senza fermarsi davanti agli stop fisici e ben nove interventi chirurgici (e non sono pochi).

Duckworth è un tennista concreto e si è stabilizzato nella classifica ATP, tra i primi 50 al mondo.

Nel 2025 ha dato maggiore continuità alla sua carriera tra il circuito Challenger e ATP, arrivando al titolo al NSW Open di Sydney dopo aver superato Hayato Matsuoka per 6-1, 6-4. Successo questo che gli ha dato coraggio per affrontare al meglio gli Australian Open 2026.

Dunque ora sapete quando gioca Sinner, dove vederlo in TV e il suo prossimo avversario. L’appuntamento è fissato per il 22 gennaio alle ore 09:00 tutti davanti alla TV per il match tra Jannik Sinner e James Duckworth.

