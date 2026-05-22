Andrea Iervolino presenta un’offerta vincolante per l’acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies S.p.A. con integrale soddisfazione del ceto creditorio. Il piano, come si legge nel comunicato stampa, prevede continuità aziendale, garanzie fino a 98 milioni di euro, nuovi apporti di liquidità e il conferimento di asset cinematografici strategici di rilevanza internazionale

Andrea Iervolino presenta un’offerta vincolante per l’acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies

Andrea Iervolino comunica di aver formalizzato, in data 14 maggio 2026, un’offerta vincolante finalizzata all’acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies S.p.A., nell’ambito di una proposta strutturata per essere attuata attraverso una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale. L’operazione è accompagnata da un piano industriale e finanziario che prevede la soddisfazione integrale (100%) di tutti i creditori sociali della società.

La proposta si fonda su un articolato piano di rilancio industriale volto alla preservazione della continuità aziendale, del valore industriale della società, del know-how produttivo e dei livelli occupazionali. Elemento centrale dell’operazione è il conferimento in azienda di due importanti opere cinematografiche di proprietà del proponente, considerate idonee, per valore economico e prospettive di sfruttamento internazionale, a sostenere il riavvio operativo della società e il suo riposizionamento competitivo nel settore audiovisivo globale.

A ulteriore tutela del ceto creditorio, il piano è assistito da garanzie reali e finanziarie fino a 98 milioni di euro, espressamente dimensionate per assicurare la copertura integrale del passivo della società, incluse le esposizioni maturate nella precedente fase liquidatoria. L’operazione prevede inoltre apporti immediati di liquidità e il supporto di società di primario standing internazionale, che affiancano il proponente rafforzando la sostenibilità economica e finanziaria dell’intero progetto industriale.

«Questa operazione rappresenta per me una scelta industriale e imprenditoriale di lungo periodo, costruita con l’obiettivo di preservare valore, occupazione e credibilità nei confronti del sistema finanziario e produttivo italiano. Si tratta di un progetto concreto, sostenuto da garanzie reali, asset industriali e partner internazionali, finalizzato a riportare Sipario Movies S.p.A. a essere un operatore competitivo e produttivo nel panorama cinematografico internazionale», ha dichiarato Andrea Iervolino.

La proposta si inserisce in un contesto industriale e procedurale particolarmente rilevante. In data 27 maggio 2026 il Giudice Alessandro Nastri sarà chiamato a decidere in merito all’eventuale apertura della liquidazione giudiziale della società Sipario Movies S.p.A. Il Professore Paolo Bastia è attualmente amministratore giudiziario della società nell’ambito della procedura in corso. Tra i recenti risultati industriali, il film “Stolen Girl”, prodotto da Sipario Movies S.p.A., ha raggiunto la posizione numero 1 su Amazon Prime Video in Italia. La società è inoltre associata a produzioni internazionali di rilievo quali “Ferrari”, “Lamborghini” e “Modì”, confermando la propria capacità di sviluppare opere cinematografiche con cast e talent internazionali di assoluto profilo.

Il piano industriale e finanziario è finalizzato a creare le condizioni per un rilancio strutturale della società, con l’obiettivo di preservare e ricostruire un patrimonio industriale che coinvolgeva circa 150 tra dipendenti e collaboratori in Italia, oltre a consolidati rapporti con primari istituti finanziari nazionali e internazionali. La proposta presentata prevede, tra gli elementi qualificanti: la soddisfazione integrale del ceto creditorio senza falcidie; garanzie reali e finanziarie fino a 98 milioni di euro; apporti immediati di liquidità; il conferimento di asset cinematografici internazionali già pronti a generare flussi economici; il supporto di partner industriali di standing globale; la tutela della continuità aziendale e del patrimonio professionale e produttivo della società.

Andrea Iervolino comunica inoltre di aver conferito incarico a uno dei più autorevoli professionisti italiani nel settore del risanamento aziendale e delle procedure concorsuali affinché venga predisposta una opinion tecnica indipendente sull’intera struttura dell’operazione e sul piano di continuità. L’opinione tecnica sarà resa pubblica nei prossimi giorni e messa a disposizione del Tribunale, del Commissario Giudiziale, del ceto creditorio e degli organi di stampa.

Andrea Iervolino ribadisce infine la propria piena disponibilità a collaborare con il Tribunale, il Commissario Giudiziale e tutti i creditori nell’ambito della procedura, con l’auspicio che la proposta possa essere valutata esclusivamente sulla base della propria solidità industriale, finanziaria ed esecutiva, nell’interesse della continuità aziendale, dei lavoratori, dei creditori e del sistema produttivo nazionale.