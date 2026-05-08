Il thriller con Kate Beckinsale, Kit Harington e Scott Eastwood ha raggiunto la prima posizione su Prime Video in Italia.

Il thriller internazionale Stolen Girl – Nessuna Traccia, interpretato da Kate Beckinsale, Kit Harington e Scott Eastwood, continua il suo straordinario successo raggiungendo la prima posizione su Prime Video in Italia. Il film, prodotto da Andrea Iervolino e girato interamente in Italia, con riprese realizzate principalmente in Puglia, rappresenta uno dei più recenti esempi di grande produzione internazionale sviluppata con il contributo di troupe, tecnici e maestranze italiane.

Andrea Iervolino e il successo di Stolen Girl – Nessuna Traccia su Prime Video

Nel celebrare il risultato raggiunto, Andrea Iervolino ha voluto ringraziare tutta la crew italiana e le centinaia di professionisti coinvolti nel progetto, sottolineando il ruolo sempre più centrale dell’Italia nel panorama audiovisivo internazionale.

«Questo successo dimostra concretamente che i film internazionali realizzati in Italia con talenti e maestranze locali possono conquistare il pubblico sia in Italia che nel mondo. La qualità delle nostre crew, unite alla forza creativa dei territori italiani e in particolare della Puglia, rappresentano oggi un’eccellenza riconosciuta a livello globale».

Iervolino ha inoltre espresso apprezzamento per il sostegno istituzionale al comparto audiovisivo internazionale:

«I risultati ottenuti da produzioni come Stolen Girl – Nessuna Traccia confermano la visione e l’impegno del Ministro Alessandro Giuli e della Sottosegretaria Lucia Borgonzoni nel sostenere il cinema internazionale realizzato in Italia. Le politiche di valorizzazione del settore audiovisivo stanno contribuendo a rendere il nostro Paese sempre più competitivo e attrattivo per le grandi produzioni globali».

Nel comunicato vengono inoltre ricordati il regista, il cast internazionale e le principali figure creative e produttive che hanno contribuito alla realizzazione del film, confermando ancora una volta il crescente ruolo dell’Italia come hub strategico per il cinema internazionale.