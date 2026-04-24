Il mercato della cosmetica in Italia sta affrontando una trasformazione significativa, con un crescente spostamento verso i canali digitali. Si prevede che entro il 2026 oltre il 40% del fatturato del settore sarà influenzato da touchpoint digitali, spingendo le aziende a innovare per mantenere la loro competitività. Bioceutica Milano ha colto questa opportunità, superando i tremila iscritti nella sua community digitale, un traguardo che sottolinea l’importanza di un approccio moderno e interattivo nel settore della bellezza. Andrea Rimmaudo, fondatore di Bioceutica Milano, afferma: «La nostra visione è quella di creare un brand che non solo soddisfi le esigenze cosmetiche, ma che costruisca anche una comunità attiva e coinvolta».

Bioceutica Milano punta sul digital ed è un successo con le live su TikTok

La crescita della community è sostenuta da eventi live settimanali, in particolare le live del giovedì sera alle 21 su TikTok, un formato unico nel settore della skincare. Durante queste sessioni, centinaia di persone si collegano per partecipare a un’ora di trattamento insieme, un’esperienza che nessun altro brand offre attualmente. Questo approccio non solo fidelizza i clienti, ma crea anche un ambiente in cui le idee per nuovi prodotti possono emergere direttamente dalle esigenze degli utenti.

La community di Bioceutica Milano si estende anche a un gruppo WhatsApp dove i membri condividono foto dei loro progressi, si aiutano reciprocamente e propongono idee. È da questo scambio che nascono i nuovi prodotti, rendendo la community non solo un luogo di supporto, ma anche un laboratorio di innovazione. «Ogni cliente non è mai sola», spiega Rimmaudo, sottolineando l’importanza di un supporto continuo e personalizzato. L’impatto positivo sulla società è evidente: Bioceutica Milano non solo promuove la bellezza esteriore, ma incoraggia anche un rituale di benessere che migliora la qualità della vita dei suoi membri.

«La pratica della bellezza quotidiana è un momento sacro», afferma Rimmaudo, evidenziando come la cura di sé possa influire positivamente sul benessere mentale e fisico. Le prospettive per Bioceutica Milano e il mercato della cosmetica digitale sono promettenti. Con un tasso di crescita annuale composto del 5,56 per cento previsto per il mercato italiano dei cosmetici, l’azienda è ben posizionata per espandere la sua offerta e raggiungere nuovi segmenti di mercato. «Vogliamo consolidarci sul mercato in tutti i sensi» conclude Rimmaudo, indicando un futuro di innovazione e crescita continua.