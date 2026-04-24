Comunicato stampa di “l’Amore è..” il Charity Event ideato ed organizzato da Maridì Communication per Save the Children:

Promuovere e supportare la campagna “Stop alla guerra sui bambini” di Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro- a sostegno dei minori che vivono e crescono in contesti segnati da guerra e violenze: questa è la mission della nuova edizione de “l’Amore è..” il Charity Event ideato ed organizzato da Maridì Communication, andato in scena lo scorso 21 aprile a Napoli, nell’incantevole cornice di Villa Mazzarella, Posillipo.

In pole position, alti esponenti del mondo dell’impresa e delle professioni accanto a rappresentanti dello show biz nazionale; protagonisti, per il cinema, Massimiliano Caroletti, Eva Henger, Leopoldo Mastelloni, rispettivamente nei ruoli di produttore, sceneggiatrice e regista e attore primo interprete de “L’ Ultimo numero”, un film che narra la storia, ambientata in un circo, di un pagliaccio dotato di rara sensibilità ed umanità che, grazie ad un’inaspettata vincita al gioco, permette ad una bambina di affrontare un intervento chirurgico al fine di evitare una paralisi per una caduta.

Per la musica, special guest il cantante/ compositore Ciccio Merolla che ha omaggiato la serata, interpretando magistralmente la sua “Malatìa”. Ad aprire la serata, condotta dalla giornalista Maridì Vicedomini, un quadro moda con, in passerella, gli outfit della esclusiva collezione “Primavera/ Estate” 2026 di “Rachele Boutique”, da anni punto di riferimento nel golfo campano per il gentil sesso che insegue un look ricercato ma al tempo stesso innovativo ed un’anteprima della Winter Collection 2026 / 27 della “Pellicceria Antonelli” con i suoi capi preziosi e colorati tale da dare luce ed allegria ai grigiori invernali. Spazio anche alla cultura con il primo libro di Rossella Bentivoglio, imprenditrice di successo “prestata alla scrittura” dal titolo “Quando un grande dolore”.. storia di una rinascita i cui proventi sono destinati ai bambini di Gaza.

Dulcis in fundo, dinner buffet per tutti invitati curato dallo Chef della Casa con il suo eccellente team coadiuvato dagli sponsor tecnici “Bar Napoli”,“Dolce e Caffe’” che hanno proposto le loro specialità gastronomiche e dolciarie. Da menzionare, come autorevoli Sponsor Partner della manifestazione, BCC Napoli, banca etica per eccellenza, Otofarma Spa ( produzione, distribuzione, assistenza post-vendita di apparecchi acustici personalizzati, Graded Spa (progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate nel settore pubbliche e private), “C.O.S.E.D.I.L COSTRUZIONI EDILIZIE” srl e “DI FIORE COSTRUZIONI” srl, aziende leader nel settore dell’edilizia, POLARIS Farmaceutici, lo Studio Legale De Dominicis Ferrara Dentice che opera con professionalità e competenza nel campo del contenzioso ed in materia di consulenza legale, PUNTA PENNADIO LIDO, una struttura ricettiva di alto fascino digradante sull’ameno promontorio di Punta Pennata, in Bacoli, dotata di eccellenti servizi balneari, servizi di accomodation e di relax & benessere con una SPA dotata sauna naturale e vasche- idromassaggio di acqua termale.